G/G το Σιόν – Βασιλεία

Η Σουίντον δε αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα χθες με τη Νιούπορτ. Την κέρδισε 2-0 και επιβεβαίωσε το 1,55 στον «1». Το Λεβαδειακός – ΟΦΗ όμως έληξε 1-0 υπέρ της φιλοξενούμενης, η οποία αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 34’! Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Ελβετίας και τη Γ’ Ιταλίας.

ΣΙΟΝ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Αμφότερες οι ομάδες δεν πατάνε καλά φέτος, καθώς η Σιον είναι στο «-18» από την κορυφή και η Βασιλεία, που συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα ονόματα της Ελβετίας, στο «-13». Παλεύουν πάντως και οι δύο για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Εξάλλου, η παράδοση δείχνει 3/3 G/G και αυτή θα είναι η επιλογή μας απόψε, αφού στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα μπαίνουν γκολ με το… τσουβάλι! Επίσης, η γηπεδούχος έχει 4/5 G/G εντός – εκτός και βρήκε δίχτυα στα 6/7 παιχνίδια στη βάση της ανεξαρτήτως αντιπάλου, καθώς και στα 5/7 με την αποψινή. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, μετράει 11/13 μέσα – έξω και οκτώ συνεχόμενα μακριά από το «σπίτι» της. Επιπλέον, σκόραρε στις 5/7 επισκέψεις στη Σιον.

ΚΑΡΠΙ – ΑΡΕΤΣΟ

Αναμέτρηση για τον 2ο όμιλο στη Γ’ Ιταλίας με την Κάρπι να βρίσκεται στη 12η θέση και την Αρέτσο στην 1η έχοντας και διαφορά επτά βαθμών από τη 2η Ραβένα. Το αναφέρουμε, διότι απευθείας ανεβαίνει μόνο ο πρώτος. Η φιλοξενούμενη είναι το φαβορί της αναμέτρησης, αλλά έχει 2/2 ήττες στην έδρα της νυν αντιπάλου της. Αμφότερες ήταν με G/G + Over. Θα ποντάρουμε το G/G ή Over, το οποίο έφερε η πρωτοπόρος στις 3/5 εξορμήσεις της. Επίσης, βρήκε δίχτυα στα 11/13 φετινά παιχνίδια μακριά από την έδρα της. Επιπλέον, διαθέτει την καλύτερη επίθεση στην κατηγορία με 44 γκολ ενεργητικό σε 24 αγώνες. Η γηπεδούχος από την άλλη, μετράει 6/9 G/G ή Over στο «σπίτι» της. Σε αυτό σημείωσε τουλάχιστον ένα τέρμα στους 10/13 φετινούς αγώνες στο πρωτάθλημα.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.30 970 ΣΙΟΝ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ G/G 1,55

21.30 972 ΚΑΡΠΙ – ΑΡΕΤΣΟ G/G ή OV 1,70