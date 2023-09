G/G το ντέρμπι της Σούπερ Λιγκ 2

Το Βαγεκάνο – Βιγιαρεάλ (1-1) έγινε G/G σε ένα λεπτό (15’ – 16’) και επιβεβαίωσε το 1,65. Επίσης, βγήκε και το G/G σε απόδοση 1,68 στο Μίντιλαντ – Οντένσε (2-1). Μας την… έκανε από την άλλη, η Ίντερ, η οποία κέρδισε μεν, αλλά με 1-0 δε, την Έμπολι. Σκόραρε στο 51’ και τελείωσε το ματς με 23 τελικές! Ένα γκολ ακόμη θέλαμε για το ταμείο.

Δύο οι επιλογές της στήλης μας για σήμερα, προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ 2 και τη Νασιονάλ (Γ’) Γαλλίας.

ΠΑΟΚ Β – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ

Πρεμιέρα στη Σούπερ Λιγκ 2, ένα πρωτάθλημα το οποίο μας πλήρωσε ουκ ολίγες φορές πέρυσι στα γκολ. Ευελπιστούμε να δούμε κάτι ανάλογο και φέτος. Εδώ έχουμε το μίνι ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και η επιλογή μας θα είναι το G/G, το οποίο έφεραν οι δύο ομάδες στα 3/4 μεταξύ τους παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας, καθώς και στα 2/2 στη γηπεδούχο.

Ο ΠΑΟΚ Β ήταν η… χαρά του G/G και του Over πέρυσι. Ολοκλήρωσε μάλιστα τη σεζόν με 2/2 G/G μέσα – έξω. Στην έδρα του ήταν G/G τα 6/7 ματς. Μπορεί να άλλαξε προπονητή και να αποχώρησαν κομβικοί παίκτες, αλλά η τροφοδότησή του από τις Ακαδημίες είναι ασταμάτητη και περιμένουμε να δούμε και φέτος ωραία πράγματα.

Ο Απόλλων Πόντου έχει ήδη ένα επίσημο ματς στα πόδια του, αυτό για το Κύπελλο με τα Χανιά από τα οποία ηττήθηκε 2-1 και αποκλείστηκε. Κρατάμε ασφαλώς ότι ήταν G/G. Είναι σαφώς υποδεέστερος του ΠΑΟΚ Β γι’ αυτό και θα μπει για να κάνει το παιχνίδι του χωρίς κανένα άγχος. Ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος πιστεύουμε ότι ένα γκολ μπορεί να το βάλει απέναντι σε μία, πάνω απ’ όλα, «φιλική» προς εκείνον ομάδα. Πέρυσι μάλιστα έληξε 1-1 το μεταξύ τους 90λεπτο στην Τούμπα!

ΣΟΣΟ – ΡΟΥΕΝ

Η εικόνα των δύο ομάδων μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, δείχνει ότι το ματς έχει αρκετές πιθανότητες να «ανοίξει». Θα ποντάρουμε, για να έχουμε και την κάλυψή μας, το G/G ή Over.

Η Σοσό προέρχεται από 3/3 G/G ή Over εντός – εκτός και 1/1 στην έδρα της. Σε αυτή είναι στα 7/11 εάν γυρίσουμε και στην περσινή σεζόν, ενώ παραβιάστηκε η εστία της στους 8/9 αγώνες. Στους 3/5 από δύο φορές και πάνω.

Η Ρουέν έχει 5/5 G/G ή Over μέσα – έξω (τα τέσσερα ήταν και Over) καθώς και 2/2 μακριά από το «σπίτι» της (αμφότερα Ov 2,5 και Ov 3,5). Γίνονται 4/4 εάν υπολογίσουμε και περσινά 90λεπτα (Over και αυτά τα δύο)! Επίσης, σημείωσε τουλάχιστον δύο τέρματα στις 4/5 εξορμήσεις της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.00 604 ΠΑΟΚ Β – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ G/G 1,92

22.00 622 ΣΟΣΟ – ΡΟΥΕΝ G/G ή OV 1,62