G/G το Φόλενταμ – Αϊντχόφεν

Δεν πέρασε καμία από τις επιλογές μας χθες, καθώς το Σιον – Βασιλεία έληξε N/G (2-0 η γηπεδούχος), ενώ το ίδιο συνέβη και στο Κάρπι – Αρέτσο (0-1). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Ολλανδίας και τη Β’ Ελβετίας.

ΦΟΛΕΝΤΑΜ – ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ

Η Αϊντχόφεν κάνει… περίπατο στο ολλανδικό πρωτάθλημα, καθώς απομένουν 16 αγωνιστικές μέχρι τη λήξη της σεζόν και είναι στο «+17» από τη δεύτερη Φέγενορντ! Η Φόλενταμ από την άλλη, παλεύει για την παραμονή. Είναι 15η και έχει απόσταση τεσσάρων βαθμών τόσο από την επικίνδυνη ζώνη, όσο και από τη 16η που οδηγεί στα μπαράζ αποφυγής του υποβιβασμού. Στο 1,25 το «2» και δεν έχει φυσικά αξία. Θα παίξουμε το G/G, το οποίο επιβεβαιώθηκε στα 4/5 μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας και στα 2/2 στη γηπεδούχο. Επίσης, η Φόλενταμ προέρχεται από 4/6 μέσα – έξω και 9/12 στη βάση της. Σε αυτή σκόραρε στις 11/12 φετινές αναμετρήσεις της! Η Αϊντχόφεν από την πλευρά της, μετράει 8/10 εντός – εκτός και 8/11 μακριά από το «σπίτι» της.

ΙΒΕΡΝΤΟΝ – ΣΤΑΝΤΕ ΝΙΟΝ

Αναμέτρηση για τη Β’ Ελβετίας με την Ιβερντόν να βρίσκεται στην 3η θέση, αλλά χωρίς ελπίδες για άνοδο, καθώς απέχει 10 βαθμούς από την προνομιούχο δυάδα. Η Στάντε Νιόν από την άλλη, είναι στο «+7» από την επικίνδυνη ζώνη. Φαβορί βγήκε η Ιβερντόν, αλλά ο «1» παίζει χαμηλά (1,60 μέσο όρο). Αν και η γηπεδούχος είναι πανίσχυρη στο «σπίτι» της (7-0-3), θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο έφεραν στα 5/6 μεταξύ τους ματς ανεξαρτήτως έδρας και στα 6/8 στο «Μουνισιπάλ». Επίσης, η Ιβερντόν μετράει 4/4 εντός – εκτός και 3/4 στη βάση της, στην οποία βρήκε δίχτυα και στα 13 φετινά παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο! Η Στάντε Νιόν από την άλλη, προέρχεται από 3/4 G/G μέσα – έξω.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.00 160 ΦΟΛΕΝΤΑΜ – ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ G/G 1,71

21.15 169 ΙΒΕΡΝΤΟΝ – ΣΤΑΝΤΕ ΝΙΟΝ G/G 1,68