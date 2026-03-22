Φαβορί με Over!

Οι επιλογές από την Bundesliga πέρασαν χτες, το Goal/Goal στο ματς Κολωνία-Γκλάντμπαχ (3-3) και ο «άσος» της Ντόρτμουντ (κέρδισε με 3-2 την Άουγκσμπουργκ). Δεν έγινε όμως το Goal/Goal στον αγώνα της La Liga, Οσασούνα-Χιρόνα (1-0).

Τρία φαβορί από τη La Liga, τη Ligue 1 και τη Super League ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 7-2 την Νιούκαστλ και προκρίθηκε πανηγυρικά στα προημιτελικά του Champions League. Στο πρωτάθλημα προηγείται στη βαθμολογία με 4 βαθμούς διαφορά από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Υποδέχεται την Βαγιεκάνο και λογικά θα πάρει τη νίκη.

Η Ράγιο ηττήθηκε με 0-1 από τη Σαμσουνσπόρ αλλά προκρίθηκε στα προημιτελικά του Conference League όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Χαμηλά στη βαθμολογία είναι στο πρωτάθλημα και θέλει να κρατήσει αποστάσεις από την επικίνδυνη ζώνη. Δύσκολα όμως θα αποφύγει την ήττα στη Βαρκελώνη. Ο «άσος» είναι χαμηλά και αποκτά αξία αν παιχτεί μαζί με το Over 2,5. Μπορεί να κερδίσει με μεγάλο σκορ η Μπαρτσελόνα.

Δυνατό φαβορί είναι και στη Γαλλία η Ρεν στον αγώνα με την ουραγό της βαθμολογίας και καταδικασμένη σε υποβιβασμό Μετς. Προερχόταν από 4 σερί νίκες, αλλά ηττήθηκε με 1-2 από τη Λιλ την προηγούμενη αγωνιστική. Διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο και δεν έχει περιθώρια για άλλη απώλεια στην έδρα της. Η Μετς έχασε με 3-4 από την Τουλούζ και συμπλήρωσε 5 σερί ήττες. Μακριά από το γήπεδό της ηττήθηκε σε 11 από 13 ματς που έδωσε. Ο «άσος» βγαίνει και από την παράδοση (1-0, 6-1, 5-1). Για να ανέβει η απόδοσή του τον συνδυάζουμε με το Over 1,5.

Στη Super League διεξάγεται η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Μεγάλη μάχη γίνεται για τον τίτλο. Ισοβαθμούν στην κορυφή ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ με 57 βαθμούς. Εντός έδρας παίζουν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, με τη Λάρισα και την Κηφισιά, αντίστοιχα. Έχουν πολύ χαμηλές αποδόσεις οι «άσοι» τους και δεν αξίζουν να παιχτούν. Λίγο καλύτερη είναι η απόδοση για τον ΠΑΟΚ ο οποίος αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Βόλο. Ποντάρουμε στο «διπλό» του μαζί με το Over 1,5.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

543 (15:00) ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 1+OVER 2,5 1,57

593 (18:15) ΡΕΝ-ΜΕΤΣ 1+OVER 1,5 1,50

608 (19:00) ΒΟΛΟΣ-ΠΑΟΚ 2+OVER 1,5 1,53