Φαβορί και Over από το Champions League

To 1 από τα 2 Goal/Goal πέρασε χτες στο Champions League, στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπάγερν Μονάχου. Πήραν τη νίκη με 1-2 οι Βαυαροί. Δεν σκόραρε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας και ηττήθηκε με 0-1 από την Άρσεναλ.

Τα 2 παιχνίδια της προημιτελικής φάσης του Champions League ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα. Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει στη Βαρκελώνη την Ατλέτικο Μαδρίτης στον ισπανικό εμφύλιο, λίγες μέρες μετά την αναμέτρησή τους στο Πρωτάθλημα, όπου κέρδισε με 2-1 στη Μαδρίτη. Με αυτή τη νίκη η Μπάρτσα ξέφυγε 7 βαθμούς από την Ρεάλ Μαδρίτης και αγκάλιασε τον τίτλο.

Η Ατλέτικο πάντως την απέκλεισε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας, χάρη στη νίκη της με 4-0 στο πρώτο ματς στη Μαδρίτη. Στη ρεβάνς η Μπαρτσελόνα κέρδισε με 3-0 και πλησίασε στην ανατροπή. Δικαίως έχει δοθεί ως φαβορί στον προημιτελικό του Champions League και το πιθανότερο είναι να πάρει τη νίκη. Ποντάρουμε στον «άσο» της.

Πιο αμφίρροπος είναι ο προημιτελικός της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λίβερπουλ. Έχει το προβάδισμα η γηπεδούχος η οποία απέκλεισε πέρσι στο Champions League τη Λίβερπουλ. Πέτυχαν από μία νίκη με 0-1 και η Παρί πήρε την πρόκριση στα πέναλτι. Διαφορετική είναι η εικόνα που παρουσιάζουν φέτος οι 2 ομάδες, κυρίως η Λίβερπουλ.

Αν και η Παρί είναι φαβορί για τη νίκη, δεδομένου ότι η Λίβερπουλ έχει ρίξει όλο της το βάρος στο Champions League, προτιμήσαμε το ποντάρισμα στο Over. Και οι 2 ομάδες φέρνουν μεγάλα σκορ. Παίζουν ανοιχτά, πετυχαίνουν αλλά δέχονται και γκολ.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

192 (22:00) ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ. 1 1,57

193 (22:00) ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ OVER 1,50