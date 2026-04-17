Φαβορί από την Ιταλία και τη Γαλλία

Η Μπέτις προηγήθηκε με 2-0 στο παιχνίδι με την Μπράγκα και πέρασε ο «άσος» της για όσους είχαν την πρώιμη πληρωμή στο δελτίο τους. Δέχτηκε 4 γκολ στη συνέχεια και ηττήθηκε με 2-4. Πέρασε και το Over στο παιχνίδι της Άλκμααρ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ το οποίο έληξε ισόπαλο με 2-2.

Δύο φαβορί από την Ιταλία και 1 από τη Γαλλία ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Η Κόμο πάλεψε με την Ίντερ, προηγήθηκε με 2-0 αλλά ηττήθηκε με 3-4. Έχασε έδαφος στη μάχη για το Champions League. Για να ελπίζει να πάρει το εισιτήριο χρειάζεται τη νίκη στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Σασουόλο, η οποία την Κυριακή ηττήθηκε με 2-1 από την Τζένοα. Λείπει το βαθμολογικό κίνητρο από τη γηπεδούχο, σε αντίθεση με τη φιλοξενούμενη που προσπαθεί να κάνει την υπέρβαση στο φετινό πρωτάθλημα. Ποντάρουμε στο «διπλό».

Η Ίντερ ξέφυγε 9 βαθμούς από τη δεύτερη στη βαθμολογία Νάπολι και αγκάλιασε τον τίτλο. Πιθανή είναι μία ακόμα νίκη στην έδρα της κόντρα στην Κάλιαρι. Ο «άσος» της όμως είναι χαμηλά και για να αξίζει να παιχτεί τον συνδυάζουμε με το Over 1,5. Δεν θα μείνει στο 1 γκολ η Ίντερ, αλλά θα κυνηγήσει και δεύτερο για να «κλειδώσει» τη νίκη. Η Κάλιαρι απομακρύνθηκε 6 βαθμούς από τη διαχωριστική γραμμή μετά τη νίκη της με 1-0 στο ματς με την Κρεμονέζε. Δύσκολα όμως θα αποφύγει την ήττα στο Μιλάνο.

Στη Γαλλία η Λανς βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, 4 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν από την οποία έχει και 1 ματς περισσότερο. Δεν φαίνεται να έχει πολλές ελπίδες για τον τίτλο. Ο βασικός στόχος της είναι να εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Champions League. Στην έδρα της είναι δυνατή και εύκολα ή δύσκολα πρέπει να κερδίσει την Τουλούζ, η οποία είναι βαθμολογικά αδιάφορη και στην προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε με 0-4 εντός έδρας από τη Λιλ.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

319 (19:30) ΣΑΣΟΥΟΛΟ - ΚΟΜΟ 2 1,54

374 (21:45) ΛΑΝΣ - ΤΟΥΛΟΥΖ 1 1,45

383 (21:45) ΙΝΤΕΡ - ΚΑΛΙΑΡΙ 1+OVER 1,5 1,44