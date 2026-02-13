Φαβορί από Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία

Οι επιλογές από την Premier League και το Κύπελλο Ισπανίας, με το «διπλό» της Άρσεναλ και το Χ2 της Μπαρτσελόνα σε συνδυασμό με το Over 1,5 δεν πέρασαν χτες. Η Άρσεναλ προηγήθηκε στην έδρα της Μπρέντφορντ αλλά ισοφαρίστηκε 1-1. Η Μπαρτσελόνα γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Τρία φαβορί ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει τη νίκη στο εκτός έδρας ματς με την Ρεν για να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας. Έκανε περίπατο στο ντέρμπι με τη Μαρσέιγ και τη συνέτριψε με 5-0. Φαίνεται να έχει βρει τη φόρμα της. Το «διπλό» είναι χαμηλά και γι’ αυτό το συνδυάζουμε με το Over 1,5. Το πιθανότερο είναι να πετύχει πάνω από 1 γκολ η πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Η Ντόρτμουντ δυσκολεύτηκε αλλά κέρδισε με 1-2 εκτός έδρας την Βόλφσμπουργκ. Βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας, 6 πόντους πίσω από την Μπάγερν Μονάχου. Είναι φαβορί για τη νίκη στο ματς με την Μάιντζ η οποία κέρδισε με 2-0 την Άουγκσμπουργκ και ανάσανε βαθμολογικά. Στο +2 από την 16η θέση, που οδηγεί στα μπαράζ για την παραμονή στην κατηγορία, βρίσκεται η Μάιντζ. Θα παλέψει για να αποφύγει την ήττα αλλά δύσκολα θα τα καταφέρει.

Το τρίτο φαβορί είναι από την Ιταλία, η Μίλαν στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πϊζα. Στη 2η θέση βρίσκεται η Μίλαν, 8 βαθμούς μακριά από την πρωτοπόρο Ίντερ. Στόχος της είναι το εισιτήριο για το Champions League. H Πίζα ισοβαθμεί στην ουρά της βαθμολογίας με την Βερόνα. Έχει μεγάλη ανάγκη τους βαθμούς όμως το πιθανότερο είναι να γνωρίσει μία ακόμα ήττα από τη Μίλαν.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

138 (20:00) ΡΕΝ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2+OVER 1,5 1,53

171 (21:30) ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΜΑΪΝΤΖ 1 1,57

187 (21:45) ΠΙΖΑ-ΜΙΛΑΝ 2 1,57