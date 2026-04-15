Φαβορί από το Champions League

Η Μπαρτσελόνα κέρδισε με 1-2 την Ατλέτικο Μαδρίτης και αποκλείστηκε αφού δεν ανέτρεψε την ήττα της με 0-2 από το πρώτο ματς. Πέρασε όμως το «διπλό» της που είχαμε προτείνει. Στον άλλο χτεσινό προημιτελικό μπήκαν 2 γκολ και δεν έγινε το Over. Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 0-2 της Λίβερπουλ και στη ρεβάνς στο Anfield και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Champions League.

Ολοκληρώνεται σήμερα η προημιτελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και οι επιλογές μας είναι με τα 2 φαβορί που κέρδισαν εκτός έδρας στα πρώτα ματς. Η Άρσεναλ πέτυχε γκολ στις καθυστερήσεις στη Λισαβόνα και πήρε τη νίκη με 0-1 κόντρα στην Σπόρτινγκ. Θα κυνηγήσει τη νίκη και στη ρεβάνς στο γήπεδό της και λογικά θα την πάρει. Δεν βρίσκεται στην καλύτερή της κατάσταση το τελευταίο διάστημα και το Σάββατο ηττήθηκε με 1-2 εντός έδρας από την Μπόρνμουθ.

Η Σπόρτινγκ όμως δεν δείχνει ικανή για να της κάνει τη ζημιά. Στην φάση των «16» ηττήθηκε εκτός έδρας με 3-0 από την Μπόντο Γκλιμτ και ανέτρεψε το σκορ στην παράταση (4-0) στη ρεβάνς στη Λισαβόνα. Τώρα χρειάζεται τη νίκη εκτός έδρας, θα ανοιχτεί για να ψάξει το γκολ και η Άρσεναλ μπορεί να τελειώσει την πρόκριση. Ποντάρουμε στον «άσο» της.

Φαβορί για τη νίκη είναι και η Μπάγερν Μονάχου στο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Την κέρδισε και στην Ισπανία με 1-2 σε ένα ματς που είχε πολλές φάσεις και από τις 2 ομάδες. Η Μπάγερν βρίσκεται σε μεγάλη φόρμα και πετυχαίνει νίκες με μεγάλα σκορ. Το Σάββατο συνέτριψε με 0-5 τη Σαν Πάουλι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε γκέλα την Παρασκευή στην έδρα της με τη Χιρόνα (1-1) και λογικά χάνει το πρωτάθλημα αφού βρίσκεται 9 βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα. Θα επιδιώξει να κάνει την ανατροπή στο Μόναχο. Το Over είναι πιθανό και στη ρεβάνς. Προβάδισμα για τη νίκη όμως έχει η Μπάγερν. Ο συνδυασμός «άσου» και Over ανεβάζει την απόδοση.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

206 (22:00) ΑΡΣΕΝΑΛ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 1 1,54

207 (22:00) ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ.-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. 1+OVER 1,80