Επιλογές από Ιταλία και Ισπανία

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα με 4-0 την Ντιναμό Μινσκ και μαζί με τον «άσο» του πέρασε και το Over 1,5. Δεν έγιναν όμως το Over στο ματς Λαρν-Γάνδη (1-0, με την πρώτη νίκη της Λαρν στο Conference League) και το Goal/Goal στο παιχνίδι Ραπίντ Βιέννης-Κοπεγχάγη 3-0 (δεν μπόρεσε να σκοράρει η Κοπεγχάγη παρότι είχε ευκαιρίες).

Από την Ιταλία και την Ισπανία είναι οι σημερινές επιλογές μας. Η Μίλαν έκανε γκέλα στην προηγούμενη αγωνιστική. Παραχώρησε ισοπαλία με 0-0 στην Τζένοα και υποχώρησε στην 8η θέση της βαθμολογίας. Δεν έχει περιθώρια για άλλη απώλεια και θα κυνηγήσει τη νίκη στο εκτός έδρας ματς με τη Βερόνα.

Βαθμολογική ανάσα πήρε η Βερόνα με το «διπλό» (2-3) που έκανε στο ματς με την Πάρμα. Πέρασε πάνω από τη διαχωριστική γραμμή της βαθμολογίας και θα προσπαθήσει να πάρει βαθμό ή βαθμούς στο παιχνίδι με τη Μίλαν. Πιο κοντά στη νίκη πάντως βρίσκεται η Μίλαν η οποία είναι πιθανό να βγάλει αντίδραση.

Έχει τύχη το Over σε αυτό το ματς αφού και οι 2 ομάδες φέρνουν μεγάλα σκορ. Η Βερόνα μετράει 5 Over στα 6 τελευταία παιχνίδια της. Πάνω από 2 γκολ έχουν μπει και στις 6 από τις 7 εξόδους της Μίλαν. Μόνο στη νίκη της με 0-1 κατά της Μόντζα δεν έγινε Over.

Στην Ισπανία η Χιρόνα ηττήθηκε με 2-1 από τη Μαγιόρκα και έπεσε στη 10η θέση της βαθμολογίας. Θέλει να κάνει ντεμαράζ για να πλησιάσει τις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκά εισιτήρια. Είναι φαβορί για τη νίκη στο σημερινό ματς με τη Βαγιαδολίδ. Εντός έδρας κέρδισε τα 3 από τα 5 τελευταία παιχνίδια και έχασε από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ με 0-1 και τη Ρεάλ Μαδρίτης με 0-3.

Η Βαγιαδολίδ «ξεκόλλησε» από την τελευταία θέση με τη νίκη 1-0 κατά της Βαλένθια στο ντέρμπι ουραγών. Εκτός έδρας όμως έχει 7 ήττες (και μία νίκη) σε 8 παιχνίδια. Δύσκολα θα αποφύγει μία ακόμα ήττα στην έδρα της Χιρόνα. Στις 2 πρόσφατες επισκέψεις πάλεψε για να πάρει θετικό αποτέλεσμα αλλά έχασε με 1-0 και 2-1.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

159 (21:45) ΒΕΡΟΝΑ-ΜΙΛΑΝ OVER 1,74

164 (22:00) ΧΙΡΟΝΑ-ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 1 1,42