Επιλογές από Ιταλία, Γαλλία και Αγγλία

To Over έγινε χτες στο ματς Σαχτάρ Ντόνετσκ-Λεχ Πόζναν (1-2). Δεν πέρασαν όμως τα 2 Goal/Goal, αφού η Πόρτο κέρδισε με 2-0 την Στουτγκάρδη και η Άλκμααρ συνέτριψε με 0-4 στην Πράγα τη Σπάρτα.

Επιστροφή από σήμερα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με επιλογές από την Ιταλία, τη Γαλλία και την Αγγλία. Η Νάπολι έχασε έδαφος στη μάχη για το Champions League με την ήττα της 2-1 από την Κόμο. Παίζει στη Σαρδηνία με την Κάλιαρι και χωρίς να είναι εύκολο το παιχνίδι μπορεί να το κερδίσει. Ποντάρουμε στο «διπλό».

Η Λανς ηττήθηκε με 2-1 από τη Λοριάν και παρέμεινε στη δεύτερη θέση, 1 βαθμό πίσω από την Παρί Σεν Ζερμέν η οποία έχει και 1 ματς λιγότερο. Δύσκολα θα καταφέρει να την περάσει. Θα εξαντλήσει όμως κάθε πιθανότητα. Θέλει να «κλειδώσει» και το εισιτήριο για το Champions League. Επιστρέφει στην έδρα της και το πιθανότερο είναι να κερδίσει την Ανζέ η οποία ηττήθηκε με 0-2 από τη Νις, την προηγούμενη αγωνιστική. Χαμηλά είναι ο «άσος» και για να έχει αξία πρέπει να παιχτεί μαζί με το Over 1,5. Μπορεί να πετύχει 2 γκολ η Λανς.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει το προβάδισμα στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπόρνμουθ. Δεν θα είναι εύκολη όμως η αποστολή της. Η Μπόρνμουθ μπορεί να σκοράρει εντός έδρας. Η Γιουνάιτεντ συχνά δέχεται γκολ ενώ βρίσκει δίχτυα με ευκολία. Προτιμότερο είναι το ποντάρισμα στο Goal/Goal από το «διπλό» που έχει αρκετό ρίσκο.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

139 (19:30) ΚΑΛΙΑΡΙ-ΝΑΠΟΛΙ 2 1,75

178 (21:45) ΛΑΝΣ-ΑΝΖΕ 1+OVER 1,5 1,50

189 (22:00) ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. GOAL/GOAL 1,48