Επιλογές από Ισπανία και Αγγλία

Έγιναν εκπλήξεις χτες στην Premier League και δεν τις αποφύγαμε. Η Κρίσταλ Πάλας προηγήθηκε 2-0 της Μπέρνλι και για όσους είχαν την πρώιμη πληρωμή πέρασε ο «άσος» της. Η Μπέρνλι όμως έκανε την ανατροπή και κέρδισε με 2-3. Η Νότιγχαμ Φόρεστ «κόλλησε» στο 0-0 με τη Γουλβς.

Δύο παιχνίδια ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα, ο αγώνας της Premier League, Μπρέντφορντ-Άρσεναλ και ο ημιτελικός του Κυπέλλου Ισπανίας, Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα.

Στην αναμέτρηση της Premier League φαβορί για τη νίκη είναι η Άρσεναλ. Δεν θα έχει εύκολο έργο στην έδρα της Μπρέντφορντ αλλά τα έχει καταφέρει και σε πιο δύσκολες αποστολές. Θέλει να κάνει ένα ακόμα βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Η Μπρέντφορντ προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη με 2-3 κατά της Νιούκαστλ και θα προσπαθήσει να της κάνει ζημιά. Έστω και δύσκολα όμως η Άρσεναλ πιστεύουμε ότι θα πάρει το πολύτιμο τρίποντο.

Σε πολύ καλή κατάσταση βρίσκεται η Μπαρτσελόνα και μπορεί να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας. Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι απρόβλεπτη. Την προηγούμενη εβδομάδα απέκλεισε από το Κύπελλο με το εντυπωσιακό 0-5 την Μπέτις και λίγες μέρες μετά έχασε από την ίδια ομάδα με 0-1 εντός έδρας στο Πρωτάθλημα. Το πιθανότερο είναι η Μπαρτσελόνα να φύγει αήττητη από την έδρα της Ατλέτικο. Ποντάρουμε στη διπλή ευκαιρία Χ2 την οποία συνδυάζουμε με το Over 1,5. Λογικά θα έχει πάνω από 1 γκολ ο ημιτελικός.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

978 (22:00) ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ-ΑΡΣΕΝΑΛ 2 1,67

979 (22:00) ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Χ2 & OVER 1,5 1,57