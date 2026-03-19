Επιλογές από Γιουρόπα, Κόνφερενς

Η Τραμπζονσπόρ ζορίστηκε χθες, αλλά κατάφερε τελικά να φύγει με το τρίποντο» από την Έγιουσπορ (1-0). Η απόδοση του «2» ήταν 1,65. Επίσης, πέρασε το G/G του 1,60 στο Βίκινγκ – Άαλεσουντ (1-2) για το νορβηγικό Κύπελλο. Τεράστια πρόκριση για τη φιλοξενούμενη ομάδα Β’ κατηγορίας απέναντι στην πρωταθλήτρια της Α’. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τους επαναληπτικούς για τη φάση των «16» σε Γιουρόπα και Κόνφερενς Λιγκ.

ΑΕΚ – ΤΣΕΛΙΕ

Παιχνίδι για το Κόνφερενς με την ΑΕΚ να έχει καθαρίσει με την πρόκριση στην επόμενη φάση μετά το 4-0 του πρώτου αγώνα. Η Τσέλιε δεν έχει να χάσει τίποτα, θα κατέβει να παίξει ελεύθερα, οπότε μπορεί να γίνει Over και η σημερινή αναμέτρηση. Εξάλλου, η γηπεδούχος μετράει 4/6 Over στη διοργάνωση και 3/3 η φιλοξενούμενη. Επίσης, η ΑΕΚ έχει 4/5 Over εντός – εκτός και 5/8 στην έδρα της. Η Τσέλιε από την άλλη, μετράει 8/10 μέσα – έξω και 5/7 μακριά από τη βάση της.

ΡΟΜΑ – ΜΠΟΛΟΝΙΑ

Αναμέτρηση για το Γιουρόπα, το πρώτο ματς έληξε 1-1. Ηταν G/G ή Over και οι δύο τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις στο ίδιο γήπεδο. Επίσης, το έφερε η γηπεδούχος στα 4/5 εντός – εκτός στη διοργάνωση και η φιλοξενούμενη στα 4/6. Επιπλέον, η Ρόμα μετράει έξι συνεχόμενα μέσα – έξω και 3/4 στη βάση της ανεξαρτήτως θεσμού. Ακόμα σκόραρε τουλάχιστον δύο φορές στα 7/8 σε αυτή. Η Μπολόνια από την άλλη, έχει 2/3 ανεξαρτήτως έδρας και 12/16 μακριά από το «σπίτι» της. Επομένως, ποντάρουμε το G/G ή Over 2,5.

ΒΑΓΕΚΑΝΟ – ΣΑΜΣΟΥΝΠΟΡ

Αγώνας για το Κόνφερενς, η Βαγεκάνο επικράτησε 3-1 στο πρώτο ματς και είναι με το 1,5 πόδι στην επόμενη φάση. Η Σαμσουνσπόρ είναι υποχρεωμένη να ανοιχτεί από νωρίς για να βρει γκολ. Οπότε θα βάλουμε το G/G ή Over. Το οποίο παρουσίασε η γηπεδούχος στα 6/6 στον θεσμό και η φιλοξενούμενη στα 4/6. Επίσης, η Βαγεκάνο μετράει 10/10 μέσα – έξω και οκτώ συνεχόμενα στο «σπίτι» της όπου βρήκε δίχτυ στα 15/18 φετινά παιχνίδια. Η Σαμσουνσπόρ από την άλλη, έχει 3/3 εντός – εκτός και σκόραρε στις 7/8 εξόδους.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.45 968 ΑΕΚ – ΤΣΕΛΙΕ OVER 1,57

22.00 979 ΡΟΜΑ – ΜΠΟΛΟΝΙΑ G/G ή OV 1,67

22.00 980 ΒΑΓΕΚΑΝΟ – ΣΑΜΣΟΥΝΠΟΡ G/G ή OV 1,55