Επιλογές από Γερμανία και Αγγλία

Πέρασαν και χτες, για τρίτη συνεχόμενη μέρα, οι προτάσεις της στήλης! Η δυάδα με το Over στο παιχνίδι Παρί Σεν Ζερμέν-Στρασβούργο (1,42) και το Goal/Goal στο ματς Μίντλεσμπρο-Ίπσουιτς (1,84) πλήρωσε 2,59!

Τρία φαβορί ξεχωρίσαμε από το σημερινό κουπόνι, 1 από τη Γερμανία και 2 από την Αγγλία. Η Λειψία βρίσκεται στην 3η θέση, πίσω από την Μπάγερν Μονάχου και την Ντόρτμουντ που παίζουν μεταξύ τους, και είναι φαβορί για τη νίκη στο ματς με το Αμβούργο. Στην έδρα της μετράει 2 νίκες σε ισάριθμα ματς και προέρχεται από την εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με την Ντόρτμουντ. Το Αμβούργο ήταν πολύ καλό κόντρα στην Μάιντζ και πήρε εύκολα τη νίκη με 4-0. Εκτός έδρας δεν έχει σκοράρει. Πήρε ισοπαλίες με 0-0 από την Γκλάντμπαχ και την Ουνιόν Βερολίνου και γνώρισε τη συντριβή με 5-0 από την Μπάγερν. Δύσκολα θα κρατήσει το μηδέν στην άμυνά του στο σημερινό ματς με τη Λειψία.

Στην Premier League η Άρσεναλ εκμεταλλεύτηκε τις 2 σερί ήττες της Λίβερπουλ από την Κρίσταλ Πάλας και την Τσέλσι και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Φυσικά θέλει να παραμείνει και μπορεί να φύγει με τους 3 βαθμούς από την έδρα της Φούλαμ. Στις 2 τελευταίες αγωνιστικές η Φούλαμ ηττήθηκε με το ίδιο σκορ 3-1 από την Άστον Βίλα και την Μπόρνμουθ. Η Άρσεναλ κέρδισε με 1-2 την Νιούκαστλ και με 2-0 τη Γουέστ Χαμ.

Φαβορί είναι και η Μάντσεστερ Σίτι στο παιχνίδι με την Έβερτον. Βρίσκεται στην 5η θέση, 3 βαθμούς πίσω την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Έχει πάρει τα πάνω της στις τελευταίες αγωνιστικές. Συμπλήρωσε 4 ματς αήττητη, με 3 νίκες και μία ισοπαλία (1-1 εκτός έδρας με την Άρσεναλ). Η Έβερτον έχει 2 βαθμούς λιγότερους από τη Μάντσεστερ Σίτι, κέρδισε με ανατροπή 2-1 την Κρίσταλ Πάλας την προηγούμενη αγωνιστική και εκτός έδρας σε 3 παιχνίδια μετράει 2 ήττες και μία νίκη. Θα παλέψει για να κόψει βαθμούς από τη Σίτι αλλά δύσκολα θα τα καταφέρει, τώρα που η ομάδα του Γκουαρδιόλα ανεβάζει στροφές.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

305 (16:30) ΛΕΙΨΙΑ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ 1 1,40

313 (17:00) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΕΒΕΡΤΟΝ 1 1,45

451 (19:30) ΦΟΥΛΑΜ-ΑΡΣΕΝΑΛ 2 1,50