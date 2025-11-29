Επιλογές από Bundesliga και Premier League

«Κόλλησε» χτες στο 0-0 το ματς της Γκλάντμπαχ με τη Λειψία και δεν έγινε το Over. Δεν σκόραρε και η Μετς, ηττήθηκε με 0-1 από τη Ρεν και δεν επιβεβαιώθηκε το Goal/Goal.

Πάμε στα σημερινά παιχνίδια από τα οποία επιλέγουμε 1 «άσο» από την Bundesliga, 1 Over και 1 Goal/Goal από την Premier League.

H Χοφενχάιμ βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και συμπλήρωσε 5 αγωνιστικές αήττητη. Μετά από 4 σερί νίκες, έφερε ισοπαλία 1-1 εκτός έδρας με την Μάιντζ. Στην έδρα της κέρδισε τα 2 τελευταία ματς κόντρα στην Χαϊντενχάιμ και τη Λειψία με το ίδιο σκορ 3-1. Έχει το προβάδισμα για τη νίκη στο παιχνίδι με την Άουγκσμπουργκ η οποία, μετά από 3 σερί ήττες, κέρδισε με 1-0 το Αμβούργο και ανάσανε βαθμολογικά. Θα παλέψει για να πάρει βαθμό ή βαθμούς στην έδρα της Χοφενχάιμ αλλά δύσκολα θα τα καταφέρει. Μετράει 4 ήττες και μία ισοπαλία στις 5 πρόσφατες επισκέψεις της σε αυτό το γήπεδο. Ποντάρουμε στον «άσο».

Στην Premier League η Σάντερλαντ, μετά από 4 αγωνιστικές που ήταν αήττητη, έχασε με 1-0 από τη Φούλαμ. Παραμένει αήττητη στην έδρα της με 3 νίκες και 3 ισοπαλίες και σκοράρει με άνεση, αλλά συνήθως δέχεται και γκολ. Υποδέχεται την Μπόρνμουθ, η οποία ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Γουέστ Χαμ κι έφερε το 3ο σερί Over 3,5 και 6ο στα 7 τελευταία παιχνίδια της! Αξίζει το ποντάρισμα στο Over 2,5 το οποίο βρίσκουμε σε μεγάλη απόδοση.

Από την Premier League ξεχωρίσαμε και το Goal/Goal στην μάχη του Λονδίνου ανάμεσα στην Τότεναμ και τη Φούλαμ. Και οι 2 σκοράρουν στα περισσότερα παιχνίδια τους. Η Τότεναμ ηττήθηκε με 4-1 στο ντέρμπι από την Άρσεναλ ενώ στο τελευταίο ματς στο γήπεδό της ήρθε ισόπαλη με 2-2 κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι. Μετράει 4 Goal/Goal και Over στα 6 τελευταία ματς.

Η Φούλαμ κέρδισε με 1-0 τη Σάντερλαντ και στις 2 από τις 3 πρόσφατες εξόδους της πέτυχε αλλά και δέχτηκε γκολ. Ηττήθηκε με 3-1 από την Μπόρνμουθ, με 2-1 από τη Νιούκαστλ και με 2-0 από την Έβερτον. Το Goal/Goal ήρθε και στις 3 από τις 4 τελευταίες αναμετρήσεις τους στην έδρα της Τότεναμ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

242 (16:30) ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ-ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 1 1,70

250 (17:00) ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ-ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ OVER 1,94

386 (22:00) TOTENAM-ΦΟΥΛΑΜ GOAL/GOAL 1,65