Δύο επιλογές από την Αγγλία

Η Μίλαν πέρασε με 1-0 από τη Βερόνα το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής. Η νίκη της πλήρωσε 1,54. Επίσης, η Χιχόν κέρδισε 3-0 την Κάντιθ στη Β’ Ισπανίας. Η απόδοση του «1» ήταν 1,62. Τέλος, έγινε από ημίχρονο το G/G στο Μπράγκα – Φαμαλικάο (1-1). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τις Τσάμπιονσιπ και Α’ Αγγλίας.

ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ – ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ

Η Σαουθάμπτον παρέμεινε «ζωντανή» στη μάχη για την απευθείας άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ χάρη στο γκολ που πέτυχε στο 90’ και της έδωσε τη νίκη με 2-1 μέσα στην αδιάφορη Σουόνσι. Αυτό ήταν το όγδοο συνεχόμενο «τρίποντο» και την έφερε ισόβαθμη με τη δεύτερη Ίπσουιτς! Είναι σε εκπληκτική κατάσταση έχοντας 16-3-0 στα τελευταία 19 ματς ανεξαρτήτως έδρας και 9-1-0 στα 10 πιο πρόσφατα στη δική της. Σε αυτή κέρδισε με Ov 1,5 τα τελευταία τέσσερα. Αυτό θα ποντάρουμε να συμβεί και κόντρα στην Μπρίστολ Σίτι, διότι ο «1» δίνει λιγότερο από το ψυχολογικό όριο του 1,50. Εξάλλου, η φιλοξενούμενη είναι παντελώς αδιάφορη, καθώς δεν προλαβαίνει τα πλέι οφ ανόδου από τη μία και έχει εξασφαλίσει την παραμονή από την άλλη. Επίσης, δεν πατάει καλά, αφού «τρέχει» σερί 2-2-6 εντός – εκτός.

ΡΟΔΕΡΑΜ – ΛΟΥΤΟΝ

Εξίσου μονόπλευρο είναι το κίνητρο και σε αυτή την αναμέτρηση, αφού η Ρόδεραμ υποβιβάστηκε και μαθηματικά παρά το 2-0 στη Λέιτον Όριεντ το περασμένο Σάββατο. Αυτό συμβαίνει, γιατί είναι στο «-10» από τη σωτηρία, ενώ απομένουν τρεις αγωνιστικές, με την τρέχουσα, για τη λήξη της σεζόν. Επίσης, έχασε τα 6/9 ματς ανεξαρτήτως έδρας. Ακόμα, ηττήθηκε τις 2/2 φορές που υποδέχτηκε στη βάση της τη νυν αντίπαλό της. Η Λούτον από την άλλη, είναι στο «-3» από τα μπαράζ ανόδου στην Τσάμπιονσιπ. Μονόδρομος το «τρίποντο» απόψε και μπορεί να το πάρει ούσα φορμαρισμένη με 7/9 νίκες μέσα – έξω.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 159 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ – ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 1+OV 1,5 1,75

21.45 163 ΡΟΔΕΡΑΜ – ΛΟΥΤΟΝ 2 1,73