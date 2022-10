Δυνατά φαβορί από Αγγλία και Ελλάδα

Ταμείο χτες για τη στήλη με απόδοση 4,74! Πέρασαν ο συνδυασμός «άσου» και Over 2,5 στο ματς Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον με απόδοση 1,64, ο συνδυασμός «άσου» και Over 1,5 στο παιχνίδι Μίλαν-Μόντζα με απόδοση 1,68 και το «διπλό» του Ολυμπιακού με απόδοση 1,72 στον αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Από το σημερινό κουπόνι οι επιλογές της στήλης είναι με 2 φαβορί από την Αγγλία και την Ελλάδα και 1 Goal/Goal από τη Γαλλία. Πρωτοπόρος στην Premier League είναι η Άρσεναλ με 9 νίκες και μία ήττα. Την πλησίασε στον 1 βαθμό η Μάντσεστερ Σίτι μετά την χτεσινή νίκη της με 3-1 κατά της Μπράιτον. Θέλει και πάλι να πάρει διαφορά 4 πόντων με νίκη στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Σαουθάμπτον και μπορεί να τα καταφέρει.

Από το «διπλό» (0-1) στο ματς με την Μπρέντφορντ προέρχεται η Σαουθάμπτον. Πήρε ανάσα με αυτή την επιτυχία. Στην έδρα της έχει μία νίκη, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Πέρσι κέρδισε με 1-0 την Άρσεναλ, μετά από 2 ήττες με 0-2 και 1-3. Δεν θα είναι εύκολο το ματς για την Άρσεναλ αλλά με τη σταθερότητα που δείχνει φέτος μπορεί να το «καθαρίσει».

Στη Σούπερ Λίγκα ο ΠΑΟΚ θέλει να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες μετά τη νίκη του με 1-2 στο Καραϊσκάκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος την Τετάρτη αποκλείστηκε από το Κύπελλο, μετά την ήττα με 1-3 στην παράταση από τον Ατρόμητο. Θα κλειστεί ο Αστέρας στην Τούμπα για να πάρει τον βαθμό. Ο ΠΑΟΚ όμως με τον αέρα της νίκης στο ντέρμπι και τη συμπαράσταση του κόσμου του λογικά θα βρει τον τρόπο για να πάρει την νίκη.

Στη Γαλλία η Τουλούζ και το Στρασβούργο παίζουν ανοιχτά και σκοράρουν. Συνήθως δέχονται και γκολ. Μετράει 4 σερί Goal και Over η Τουλούζ. Το Στρασβούργο έχει 3 Goal και 4 Over στα 4 τελευταία παιχνίδια του. Πιθανό είναι το Goal/Goal, έχει τύχη και το Over.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

570 (16:00) ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ-ΑΡΣΕΝΑΛ 2 1,51

573 (16:00) ΤΟΥΛΟΥΖ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ G/G 1,61

783 (19:30) ΠΑΟΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1 1,42