Δυάδα με γκολ σε Νορβηγία, Σουηδία

Η Μπριζ γκέλαρε με το… καλημέρα κόντρα στη Μαλίν (0-1) και το Λωζάνη - έληξε Under (0-1). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Νορβηγίας, Α’ Σουηδίας και Α’ Τσεχίας.

ΚΦΟΥΜ – ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ

Η γηπεδούχος ήταν επιλογή μας την περασμένη Παρασκευή με τη Μόλντε (3-2). Εκείνη τη βραδιά ποντάραμε το Over. Απόψε θα βάλουμε το G/G, το οποίο πληρώνει αξιόλογα αναλογιζόμενοι ότι αμφότερες οι ομάδες έχουν αρκετά τέρματα (ένθεν και κείθεν) στα παιχνίδια τους. Συγκεκριμένα, η ΚΦΟΥΜ μετράει 6/6 G/G ανεξαρτήτως έδρας – διοργάνωσης και όλα ήταν και Over! Επίσης, έχει 5/7 στις φετινές υποχρεώσεις της στο «ΚΦΟΥΜ Αρίνα». Όσον αφορά στην Μπόντο Γκλιμτ, μετράει 6/7 εντός – εκτός στο πρωτάθλημα, καθώς και 4/6 μακριά από το «Ασπμίρα». Επιπλέον, σκόραρε στις 7/8 εξορμήσεις, ενώ δέχτηκε γκολ από την άλλη, στις 5/6.

ΤΕΠΛΙΤΣΕ – ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ

Τεράστια η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Γι’ αυτό βρίσκουμε το «2» κάτω από το ψυχολογικό όριο του 1,50. Επειδή είναι αρχή της σεζόν και η Σπάρτα Πράγας ρολάρει, αντί για το «2+Ov 1,5» θα ποντάρουμε να σημειώσει τουλάχιστον δύο τέρματα. Όπως έκανε στα 7/8 ματς ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης με την Τέπλιτσε. Το ίδιο συνέβη και στις 3/4 επισκέψεις στη γηπεδούχο. Επίσης, έβαλε τουλάχιστον δύο τέρματα στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν με Παρντούβιτσε (2-1) στη Λίγκα και Σάμροκ (2-0) στο Τσάμπιονς Λιγκ.

ΜΑΛΜΕ – ΣΙΡΙΟΥΣ

Οι δύο αντίπαλοι συναντήθηκαν την προηγούμενη Παρασκευή στην έδρα της Σίριους. Τότε είχαμε βάλει το Over. Απόψε θα ανεβάσουμε λίγο το συντελεστή δυσκολίας επιλέγοντας το Ov 3,5. Το οποίο επιβεβαιώθηκε στα 7/9 μεταξύ τους ματς ανεξαρτήτως έδρας. Και τα δύο που δεν ήρθαν έληξαν Over. Επίσης, το έφεραν στις 5/7 συναντήσεις τους στη γηπεδούχο όπου εξίσου ήταν Over τα δύο παιχνίδια στα οποία δε σημειώθηκαν τέσσερα τέρματα. Επιπλέον, η Μάλμε έχει 6/8 εντός – εκτός σε όλες τις διοργανώσεις και 3/4 στη βάση της. Η Σίριους από την άλλη, μετράει 4/4 μέσα – έξω.



ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.00 195 ΚΦΟΥΜ – ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ G/G 1,63

18.00 225 ΤΕΠΛΙΤΣΕ – ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ OV 1,5 ΦΙΛ. 1,57

18.30 228 ΜΑΛΜΕ – ΣΙΡΙΟΥΣ OV 3,5 1,91