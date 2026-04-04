Δυάδα φαβορί από Γαλλία και Ισπανία

Η Μπράντφορντ έμεινε στο 1-0 από το 14ο λεπτό με τη Νορθάμπτον χθες και με το ίδιο σκορ έληξε και το Βαγεκάνο – Έλτσε. Η φιλοξενούμενη αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο από το 39’. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Βελγίου, την Α’ Ισπανίας και τη Β’ Γαλλίας.

ΡΕΜΣ – ΜΠΟΥΛΟΝ

Μονόπλευρο το κίνητρο, καθώς η Μπουλόν έχει διαφορά 11 βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη και 12 από τα πλέι οφ ανόδου. Η Ρεμς από την άλλη, απέχει επτά πόντους από τον απευθείας προβιβασμό στο Σαμπιονά και είναι στο «+2» από την 6η Ροντέζ, η οποία έχει δύσκολη αποστολή στη Δουνκέρκη. Κερδίζει απόψε την αδιάφορη φιλοξενούμενη και μεγαλώνει την απόσταση. Στην έδρα της είναι δυνατή έχοντας 5-2-1 στα τελευταία οκτώ παιχνίδια ανεξαρτήτως διοργάνωσης.

ΣΟΣΙΕΔΑΔ – ΛΕΒΑΝΤΕ

Η Σοσιεδάδ διατηρεί στο ακέραιο τις ελπίδες της για ευρωπαϊκή έξοδο, ενώ η Λεβάντε παλεύει για την αποφυγή του υποβιβασμού. Όπως όλα δείχνουν δε θα τα καταφέρει. Η φιλοξενούμενη έχασε στις 2/2 επισκέψεις στη γηπεδούχο, αμφότερες με 1-0. Επίσης, ηττήθηκε στις 5/7 εξορμήσεις. Η Σοσιεδάδ πάλι, έχει 5-1-0 στα τελευταία έξι ματς στην έδρα της. Είναι το φαβορί και περιμένουμε να το επιβεβαιώσει.

ΟΥΝΙΟΝ Σ.Ζ. – ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ

Πρώτη αγωνιστική για τα πλέι οφ στο Βέλγιο. Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ τερμάτισε στην 1η θέση κερδίζοντας μάλιστα εκτός έδρας τη Σιντ Τρούιντεν με 3-1 την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας. Επίσης, τη νίκησε και στα τελευταία τρία παιχνίδια που την υποδέχτηκε. Επιπλέον, είναι σε εξαιρετική κατάσταση έχοντας 7-3-0 στα τελευταία 10 ματς εντός – εκτός και εννέα συνεχόμενες νίκες στην έδρα της ανεξαρτήτως διοργάνωσης! Η Σιντ Τρούιντεν από την άλλη, έχασε στα 3/4 μέσα – έξω και στις δύο πιο πρόσφατες εξόδους.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15.00 405 ΡΕΜΣ – ΜΠΟΥΛΟΝ 1 1,60

15.00 415 ΣΟΣΙΕΔΑΔ – ΛΕΒΑΝΤΕ 1 1,58

21.45 537 ΟΥΝΙΟΝ Σ.Ζ. – ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 1 1,75