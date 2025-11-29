Δυάδα φαβορί από Ελλάδα

Η Κόμο επικράτησε 2-0 της Σασουόλο χθες και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,65. Η Ίπσουιτς όμως την πάτησε για ακόμη μία χρονιά στην έδρα της Όξφορντ (1-2)! Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τις Σούπερ Λιγκ, Σούπερ Λιγκ 2 και Πρέμιερ Λιγκ.

ΜΑΡΚΟ – ΑΙΓΑΛΕΩ

Το Μαρκό εξακολουθεί να εκπλήσσει ευχάριστα με την πορεία του στη Σούπερ Λιγκ 2, καθώς βρίσκεται στην 3η θέση. Ξέρει ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει άνοδο στο Σούπερ Λιγκ, αλλά την παραμονή, που ήταν και ο βασικός στόχος, θα την εξασφαλίσει άνετα. Το Αιγάλεω από την άλλη, παρουσιάζει μέχρι τώρα αρκετά σκαμπανεβάσματα. Δεν κερδίζει εύκολα, αλλά δε χάνει κιόλας με ευκολία. Θα στηρίξουμε τη γηπεδούχο, η οποία έχει 2-0-1 στα τελευταία τρία παιχνίδια και η ήττα ήταν από την πρωτοπόρο Καλαμάτα (2-4) που η νέα σεζόν αναμένεται να τη βρει στα μεγάλα σαλόνια.

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Η Κηφισιά μετράει 2/2 ήττες, αλλά ήταν από Ολυμπιακό (1-3) και ΠΑΟΚ (0-3). Στο ματς με τον «Δικέφαλο του Βορρά» κατέβηκε «μισή». Ο Πανσερραϊκός από την άλλη, είναι ουραγός στον βαθμολογικό πίνακα έχοντας χάσει τα τελευταία πέντε παιχνίδια. Σε όλα δέχτηκε τουλάχιστον δύο γκολ. Υπάρχει λοιπόν διαφορά δυναμικότητας με τη γηπεδούχο να θεωρείται ότι θα παραμείνει στη Σούπερ Λιγκ και τη φιλοξενούμενη να αποτελεί το πρώτο φαβορί για τον υποβιβασμό.

ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ – ΜΠΕΡΝΛΙ

Η Μπρένφορντ παρουσιάζεται εξαιρετική στην έδρα της όπου μετράει 4-1-1 φέτος στο πρωτάθλημα. Οι 3/4 νίκες της ήταν με Ov 1,5. Επίσης, κέρδισε την Μπέρνλι στα τελευταία δύο παιχνίδια που την υποδέχτηκε και σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο γκολ στο 90λεπτο. Η φιλοξενούμενη είναι προτελευταία στον βαθμολογικό πίνακα και από τα μεγάλα φαβορί για τον υποβιβασμό στην Τσάμπιονσιπ. Ακόμα, μετράει 3/3 ήττες εντός – εκτός και όλες ήταν με Ov 1,5. Επιπλέον, μακριά από τη βάση της έχει μέχρι τώρα 1-0-5. Επιτεύχθηκαν από δύο τέρματα και πάνω και στις πέντε εξορμήσεις που έχασε!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15.00 215 ΜΑΡΚΟ – ΑΙΓΑΛΕΩ 1 1,62

17.00 249 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ – ΜΠΕΡΝΛΙ 1+OV 1,5 1,80

19.30 365 ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 1,55