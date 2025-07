Πέρασε η δυάδα της στήλης από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το Σάββατο, με το 1Χ και Over 1,5 στον αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπάγερν Μονάχου και τον «άσο» και το Over 1,5 στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ντόρτμουντ! Στο 2,87 ήταν η απόδοσή της!

Μία δυάδα από το σουηδικό πρωτάθλημα ξεχωρίσαμε από το σημερινό κουπόνι. Το Over είναι πιθανό στο ματς της Γκέτεμποργκ με τη Σίριους. Και οι 2 ομάδες φέρνουν μεγάλα σκορ. Η Γκέτεμποργκ μετράει 3 Over στα 4 τελευταία παιχνίδια της. Η Σίριους προέρχεται από 5 σερί Over. Οι αποδόσεις δίνουν το προβάδισμα στην Γκέτεμποργκ αλλά η Σίριους είναι επικίνδυνη, μπορεί να σκοράρει και να βοηθήσει για να γίνει πιο εύκολα το Over.

Η δεύτερη επιλογή είναι με τον «άσο» της Τζουργκάρντεν στον αγώνα με τη Ντέγκερφορς. Έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία η Τζουργκάρντεν και χρειάζεται τους βαθμούς. Προέρχεται από την ισοπαλία 1-1 με την Νόρκεπινγκ.

Η Ντέγκερφορς βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία και θα δώσει μάχη για να σωθεί. Συμπλήρωσε 4 σερί ήττες. Στις 3 πρόσφατες επισκέψεις της στην έδρα της Τζουργκάρντεν ηττήθηκε με 3-2, 3-1 και 4-1. Έχουν τύχη, εκτός από τον «άσο», το Goal/Goal και το Over σε αυτό το ματς.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

345 (15:00) ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ-ΣΙΡΙΟΥΣ OVER 1,52

352 (17:30) ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ-ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 1 1,68