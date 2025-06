Δυάδα από το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ταμείο για τη στήλη το Σάββατο με το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων! Πέρασε η τριάδα με το «διπλό» της Ντόρτμουντ (1,41), τον «άσο» και το Over 1,5 της Ίντερ (1,55) και τον «άσο» της Φλουμινένσε (1,58) και πλήρωσε 3,45!

Δύο είναι οι επιλογές από τα σημερινά παιχνίδια. Η Γιουβέντους είναι φαβορί για τη νίκη στο ματς με την Γουιντάντ Καζαμπλάνκα. Στην πρεμιέρα του 7ου ομίλου συνέτριψε με 5-0 την Αλ Αϊν. Η Γουιντάντ ηττήθηκε με 2-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι. Μεγάλη είναι η διαφορά δυναμικότητας των 2 ομάδων και λογικά η Γιουβέντους θα κάνει το 2 στα 2 και θα εξασφαλίσει την πρόκριση.

Για να ανέβει η απόδοση του «άσου» της τον συνδυάζουμε με το Over 1,5. Δεν θα μείνει στο 1 γκολ η Γιουβέντους. Είναι ικανή να κερδίσει και πάλι με μεγάλο σκορ, αλλά επειδή η Γουιντάντ κράτησε την Μάντσεστερ Σίτι στο 2-0 πάμε και σε αυτό το ματς με το Over 1,5.

Η δεύτερη επιλογή είναι από τον 8ο όμιλο, στον οποίο η Σάλτσμπουργκ έχει πάρει το προβάδισμα με 3 βαθμούς. Ακολουθούν η Ρεάλ Μαδρίτης και η Αλ Χιλάλ με 1 βαθμό και η Πατσούκα με 0. Κρίσιμο για την πρόκριση είναι το ματς της Σάλτσμπουργκ με την Αλ Χιλάλ. Με νίκη η Σάλτσμπουργκ προκρίνεται και με ισοπαλία κάνει σημαντικό βήμα.

Η Αλ Χιλάλ θέλει τη νίκη αλλά και με τον 1 βαθμό θα μπορεί να περάσει αν κερδίσει στην τελευταία αγωνιστική την Πατσούκα. Αποφεύγουμε την επιλογή σημείου σε αυτό το παιχνίδι και ποντάρουμε στο Over. Και οι 2 ομάδες είναι ικανές για τη νίκη. Το Over έγινε στο πρώτο παιχνίδι της Σάλτσμπουργκ, τη νίκη της με 2-1 κατά της Πατσούκα. Η Αλ Χιλάλ έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Ρεάλ Μαδρίτης και το Over δεν έγινε λόγω του χαμένου πέναλτι του Βαλβέρδε στις καθυστερήσεις.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

890 (19:00) ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΓΟΥΙΝΤΑΝΤ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ 1+OVER 1,5 1,53

892 (01:00) ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΑΛ ΧΙΛΑΛ OVER 1,52