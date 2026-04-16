Δυάδα από το Europa και το Conference League

Η Μπάγερν κέρδισε στο τέλος με 4-3 τη Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Champions League και πέρασαν ο «άσος» της μαζί με το Over 2,5. «Κόλλησε» στο 0-0 το άλλο παιχνίδι, της Άρσεναλ με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, για το οποίο είχαμε προτείνει τον «άσο». Ρίσκαρε έως το τέλος η Άρσεναλ αλλά πέρασε και με την ισοπαλία, αφού είχε κερδίσει με 0-1 στην Πορτογαλία.

Στο Europa League και το Conference League στρέφεται σήμερα το στοιχηματικό ενδιαφέρον, στους αγώνες ρεβάνς της προημιτελικής φάσης.

Αρκετές είναι οι ομάδες που έχουν πάρει σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση μετά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων. Μία από αυτές είναι η Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Conference League. Κέρδισε με 3-0 την Άλκμααρ και θέλει να «σφραγίσει» το εισιτήριο για τα ημιτελικά στη σημερινή ρεβάνς στην Ολλανδία. Θα προσπαθήσει να σκοράρει για να τελειώσει την πρόκριση.

Η Άλκμααρ θα βγει στην επίθεση από το ξεκίνημα του αγώνα και θα ψάξει ένα γρήγορο γκολ. Το σκορ είναι πιθανό να ξεφύγει σε αυτό το ματς. Νίκη με 3 γκολ διαφορά και πάνω κυνηγάει η Άλκμααρ. Ικανή για να σκοράρει είναι και η Σαχτάρ. Ποντάρουμε στο Over.

Στο Europa League έχουν αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς η Μπέτις και η Μπράγκα μετά την ισοπαλία με 1-1 που έφεραν στην Πορτογαλία. Η έδρα θα παίξει ρόλο σε αυτό το ματς. Η Μπέτις είναι δυνατή στο γήπεδό της και στην προηγούμενη φάση κέρδισε με 4-0 τον Παναθηναϊκό. Η Μπράγκα δεν είναι το ίδιο καλή εκτός έδρας. Ο «άσος» έχει καλή απόδοση και αξίζει να παιχτεί.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

236 (19:45) ΑΛΚΜΑΑΡ-ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ OVER 1,74

240 (22:00) ΜΠΕΤΙΣ-ΜΠΡΑΓΚΑ 1 1,87