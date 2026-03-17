Δυάδα από το Champions League

Ο «άσος» μαζί με το Over 1,5 του ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδειακό ήταν η μοναδική επιλογή που πέρασε την Κυριακή από τη Super League. Έκαναν γκέλες τόσο η ΑΕΚ (2-2) με τον Ατρόμητο, όσο και ο Παναθηναϊκός (0-0 με τον Παναιτωλικό).

Στο Champions League στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον. Ανοιχτή είναι η πρόκριση για την προημιτελική φάση στο ζευγάρι της Άρσεναλ με τη Λεβερκούζεν μετά την ισοπαλία με 1-1 που έφεραν στο πρώτο ματς στη Γερμανία.

Η Άρσεναλ είναι δυνατή στην έδρα της και βρίσκει τον τρόπο να παίρνει τις νίκες. Ο «άσος» της όμως έχει χαμηλή απόδοση και δεν αντικατοπτρίζει τη δυσκολία του αγώνα. Η Λεβερκούζεν μπορεί να σκοράρει και σε αυτή την περίπτωση το πιθανότερο είναι να γίνει το Over. Ο συνδυασμός του «άσου» με το Over ανεβάζει την απόδοση.

Μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση απέκτησε η Ρεάλ Μαδρίτης μετά τη νίκη με 3-0 κατά της Μάντσεστερ Σίτι στην πρώτη αναμέτρησή τους επί ισπανικού εδάφους. Η Μάντσεστερ Σίτι θα βγει στην επίθεση από το ξεκίνημα του αγώνα για να κάνει την ανατροπή. Η Ρεάλ δεν θα στηριχτεί στην άμυνά της, θα ψάξει το γκολ και στο Μάντσεστερ. Το σκορ μπορεί να ξεφύγει σε αυτό το ματς. Ποντάρουμε στα πολλά γκολ και το Over.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

872 (22:00) ΑΡΣΕΝΑΛ-ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1+OVER 1,83

873 (22:00) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ OVER 1,42