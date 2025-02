«Διπλό» με μεγάλη απόδοση

Στο ταμείο οδήγησε την Πέμπτη η δυάδα της στήλης από το Κύπελλο Ισπανίας, με τη διπλή ευκαιρία 1Χ και το Over 1,5 στο ματς Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οσασούνα (1,80) και το «διπλό» και Over 1,5 της Μπαρτσελόνα (1,44) στον αγώνα με τη Βαλένθια. Στο 2,59 ήταν η απόδοσή της!

Μία δυάδα ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Έχει ρίσκο η επιλογή με το «διπλό» της Γιουβέντους στο ματς με την Κόμο. Πληρώνει όμως και πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι η Γιουβέντους παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της. Παραμένει όμως σε απόσταση μόλις 2 βαθμών από την 4η θέση του Champions League στην οποία βρίσκεται η Λάτσιο. Κέρδισε εύκολα με 4-1 την Έμπολι και μπορεί να φύγει με τη νίκη από την έδρα της Κόμο πριν δώσει στην επόμενη αγωνιστική το εντός έδρας ντέρμπι με την Ίντερ.

Η Κόμο μετράει 3 ήττες στα 4 τελευταία παιχνίδια της, από την Μίλαν με 1-2, την Αταλάντα με 1-2 και την Μπολόνια με 2-0. Κέρδισε μόνο την Ουντινέζε με 4-1. Προσπαθεί να απομακρυνθεί από τις επικίνδυνες θέσεις κι έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα μπροστά της. Μετά τη Γιουβέντους, παίζει στην Φλωρεντία με την Φιορεντίνα, υποδέχεται τη Νάπολι και αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ρόμα. Στον πρώτο γύρο ηττήθηκε εύκολα με 3-0 από τη Γιουβέντους.

Η δεύτερη επιλογή είναι από το γαλλικό πρωτάθλημα με το Goal/Goal & Over στο ντέρμπι της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μονακό. Και οι 2 ομάδες πετυχαίνουν αλλά και δέχονται γκολ με μεγάλη ευκολία. Η Παρί Σεν Ζερμέν στα 6 τελευταία ματς πρωταθλήματος έχει φέρει 6 Goal/Goal και 5 Over. Η Μονακό προέρχεται από 5 σερί Goal/Goal & Over.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, στην αναμέτρησή τους για τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, η Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε με 2-4 εκτός έδρας Μονακό. Είναι φαβορί για τη νίκη και στο σημερινό παιχνίδι. Το πιθανότερο είναι να βρουν δίχτυα ξανά και οι 2 ομάδες, σ’ ένα ματς που λογικά θα έχει πάνω από 2 γκολ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

175 (21:45) ΚΟΜΟ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2 2,05

180 (22:05) ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΜΟΝΑΚΟ GOAL/GOAL+OVER 1,65