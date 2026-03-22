«Διπλό» η Ρίβερ Πλέιτ

Το Λούτον – Στόκπορτ έληξε 1-1 χθες το μεσημέρι και το G/G έδινε 1,69. Επίσης, η Γκρίσμπι διέλυσε 5-0 την Μπάροου. Ο «1» ήταν στο 1,60. Όσον αφορά τη Λεβερκούζεν προηγήθηκε 2-0 της Χάιντενχαϊμ (3-3 τελικό). Οπότε, όσοι την πόνταραν με πρώιμη πληρώθηκαν την τριάδα σε συνολική απόδοση 4,3! Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Αργεντινής, Α’ Γαλλίας και Α’ Ισπανίας.

ΜΑΡΣΕΪΓ – ΛΙΛ

Οι δύο ομάδες μάχονται για την έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ με τη Λιλ να στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στο πρωτάθλημα, αφού την περασμένη Πέμπτη αποχαιρέτισε το Γιουρόπα Λιγκ. Ισορροπημένο είναι το ζευγάρι και θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο έφεραν στα 4/5 μεταξύ τους ματς στη Μαρσέιγ. Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 3/4 στην έδρα της όπου σκόραρε στα 17/20 φετινά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις! Η φιλοξενούμενη από την άλλη, βρήκε δίχτυα στις τρεις από τις τελευταίες τέσσερις εξορμήσεις.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ

Ντέρμπι της Μαδρίτης με τη Ρεάλ να κυνηγάει την Μπαρτσελόνα στη μάχη για τον τίτλο και την Ατλέτικο να προσπαθεί να πάρει την 3η θέση από τη Βιγιαρεάλ. Είναι στο «-2» μετά τη νίκη αυτής με 3-1 επί της Σοσιεδάδ την Παρασκευή. Το G/G θα είναι η επιλογή μας και εδώ, καθώς αμφότερες διαθέτουν επιθέσεις – φωτιά. Επίσης, το έφεραν στα 3/3 στη γηπεδούχο, η οποία έχει 5/7 εντός – εκτός και 5/7 στη βάση της. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, μετράει 3/4 μέσα – έξω και βρήκε δίχτυα στις 3/4 εξόδους.

ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ Ρ.Κ. – ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ

Η Ρίβερ Πλέιτ άλλαξε σελίδα με την αποχώρηση του τεχνικού Γκαγιάρδο και την έλευση του Κουντέτ. Με τον νέο προπονητή μετράει 2/2 νίκες πραγματοποιώντας σε αμφότερες εξαιρετική εμφάνιση. Επισκέπτεται τώρα την ουραγό του δεύτερου γκρουπ Εστουδιάντες Ρίο Κουάρτο, η οποία έχει 8/10 ήττες στη σεζόν. Η νεοφώτιστη γνώριζε εξαρχής ότι το έργο της θα ήταν δύσκολο. Θα κατέβει με ενθουσιασμό, αλλά η διαφορά δυναμικότητας είναι τεράστια. Επίσης, έχει τεράστιο θέμα στο σκοράρισμα με 3 γκολ σε 10 ματς και η άμυνά της είναι μία από τις χειρότερες στην κατηγορία με 15 τέρματα παθητικό. Δύσκολα θα προβάλει αντίσταση στο «θηρίο».

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

18.15 590 ΜΑΡΣΕΪΓ – ΛΙΛ G/G 1,69

22.00 655 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ G/G 1,56

22.45 660 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ Ρ.Κ. – ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ 2 1,67