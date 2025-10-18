«Διπλό» η Κλαμπ Μπριζ

Η Κοπεγχάγη σκόραρε μία φορά χθες με τη Σίλκεμποργκ (1-3) και η Λίνφιλντ καμία κόντρα στην Πόρτανταουν (0-2)! Αμφότερα τα φαβορί έχασαν, κάτι που δεν είναι και τόσο σύνηθες. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για απόψε. Προέρχονται από την Α’ Βελγίου, καθώς και τις Τσάμπιονσιπ και Α’ Αγγλίας.

ΚΠΡ – ΜΙΛΓΟΥΟΛ

Αμφότερες είναι σε καλή κατάσταση και περιμένουμε να «ανοίξει» το παιχνίδι. Γι’ αυτό θα ποντάρουμε το G/G ή Over, το οποίο επιβεβαίωσαν στις 4/5 μεταξύ τους συναντήσεις στη γηπεδούχο. Επίσης, η ΚΠΡ το παρουσίασε στους 8/10 φετινούς της αγώνες ανεξαρτήτως έδρας, ενώ σκόραρε στους 3/4 στη βάση της. Η Μίλγουολ από την άλλη, μετράει 5/6 G/G ή Over εντός – εκτός και 3/3 μακριά από το «σπίτι» της. Επίσης, βρήκε δίχτυα και στις έξι εξορμήσεις της φέτος!

ΡΟΔΕΡΑΜ – ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ

Η Ρόδεραμ είναι μέσα στην επικίνδυνη ζώνη και η Λέιτον Όριεντ εκτός αυτής, αλλά τις χωρίζουν μόλις τρεις βαθμοί. Ουσιαστικά δηλαδή το ζευγάρι είναι ισοδύναμο. Θεωρούμε ότι αμφότερες μπορούν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα και θα επιλέξουμε το G/G. Η γηπεδούχος μετράει τέσσερα συνεχόμενα ανεξαρτήτως έδρας, ενώ το ίδιο συνέβη και στα 4/6 στη βάση της. Σε αυτή σκόραρε στους 5/6 φετινούς αγώνες. Η Λέιτον Όριεντ από την πλευρά της, έχει 7/8 G/G μέσα – έξω και πέντε σερί μακριά από το «σπίτι» της. Επίσης, έβαλε γκολ στις 6/6 εξόδους και έφαγε στις 5/5!

ΛΕΟΥΒΕΝ – ΜΠΡΙΖ

Η Λέουβεν είδε τον προπονητή της, Χούμπερτ, να την αφήνει για την Ουνιόν ντε Ζιλουάζ και κατεβαίνει απόψε με υπηρεσιακό. Είναι στο «-3» από τη σωτηρία και όλα δείχνουν ότι θα παλέψει μέχρι το τέλος για να μην υποβιβαστεί. Υποδέχεται την Μπριζ από την οποία ηττήθηκε στις 4/4 επισκέψεις αυτής στο «σπίτι» της. Η φιλοξενούμενη προέρχεται από 3/4 νίκες στο πρωτάθλημα και δε θέλει να χάσει την επαφή με την κορυφή. Εύκολα ή δύσκολα θα το πάρει το «τρίποντο».

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14.30 249 ΚΠΡ – ΜΙΛΓΟΥΟΛ G/G ή OV 1,67

17.00 331 ΡΟΔΕΡΑΜ – ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ G/G 1,60

19.15 447 ΛΕΟΥΒΕΝ – ΜΠΡΙΖ 2 1,51