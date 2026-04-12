Χτες πέρασαν οι 2 από τις 3 επιλογές από την Premier League, το «διπλό» της Φούλαμ στο ματς με την Μπέρνλι και ο «άσος» της Λίβερπουλ στο παιχνίδι με την Φούλαμ. Και τα 2 αυτά φαβορί κέρδισαν με 2-0. Την τριάδα «χάλασε» η γκέλα της Άρσεναλ στον αγώνα με την Μπόρνμουθ, μία ήττα (με 1-2) που είναι πιθανό να την βάλει σε περιπέτειες στην προσπάθειά της να κατακτήσει τον τίτλο.

Σήμερα ποντάρουμε σε 2 «διπλά» με μεγάλες αποδόσεις από τη Γαλλία και την Ιταλία. Η Λιλ είναι μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στη Ligue 1. Μετά τα 2 «διπλά» που πέτυχε, κόντρα στη Ρεν με 1-2 και την Μαρσέθ με 1-2, κέρδισε εντός έδρας με 3-0 στο ντέρμπι τη Λανς. Διεκδικεί με αξιώσεις το εισιτήριο για το Champions League και μπορεί να συνεχίσει το σερί με νίκη στην έδρα της Τουλούζ.

Στη μέση της βαθμολογίας βρίσκεται η Τουλούζ και την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε με 3-1 από την Παρί Σεν Ζερμέν. Περισσότερο ενδιαφέρεται για τον ημιτελικό του Κυπέλλου με τη Λανς τον οποίο θα δώσει την Τρίτη 21 Απριλίου. Στο πρωτάθλημα δεν ελπίζει να βγει στην Ευρώπη, ούτε πρόκειται να κινδυνεύσει. Το κίνητρο είναι με την πλευρά της Λιλ, η οποία κέρδισε στις 2 από τις 3 τελευταίες επισκέψεις της στην έδρα της Τουλούζ (0-2, 3-1, 1-2). Πληρώνει καλά το «διπλό» και αξίζει να παιχτεί.

Στην Ιταλία η Ίντερ επέστρεψε στις νίκες, μετά από 3 αγωνιστικές στις οποίες είχε πάρει 2 βαθμούς. Κέρδισε με 5-2 τη Ρόμα και έκανε σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Έχει 7 βαθμούς περισσότερους από τη Νάπολι, από την οποία πέρσι έχασε στο τέλος τον τίτλο. Δεν θέλει να δώσει δικαιώματα και φέτος. Στόχος της είναι να κρατήσει τη διαφορά.

Έχει δύσκολο έργο σήμερα στην έδρα της Κόμο. Αν πάντως παίξει όπως στο ντέρμπι με τη Ρόμα θα πάρει τη νίκη, ειδικά αν η Κόμο εμφανιστεί όπως στο ματς της Δευτέρας με την Ουντινέζε, στο οποίο, χωρίς να κάνει ουσιαστικές ευκαιρίες, έμεινε στο 0-0. Το εισιτήριο για το Champions League κυνηγάει η Κόμο και θέλει βαθμό ή βαθμούς. Η Ίντερ πέρσι κέρδισε με 0-2 σε αυτό το γήπεδο. Μπορεί να πάρει τη νίκη και απόψε.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

1154 (14:30) ΤΟΥΛΟΥΖ-ΛΙΛ 2 2,27

1185 (17:00) ΚΟΜΟ-ΙΝΤΕΡ 2 2,32