«Διπλά» από Bundesliga και Premier League

Η Λεβερκούζεν κέρδισε με 3-1 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και πέρασε εύκολα το Over. Δεν κέρδισε όμως η Σεβίλλη την Έλτσε. Προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, βρέθηκε πίσω στο σκορ στο δεύτερο μέρος και ισοφάρισε 2-2 στο 85’.

Δύο «διπλά» και 1 Over αποτελούν τις σημερινές επιλογές μας. Η Ντόρτμουντ, μετά την εκτός έδρας ισοπαλία με 3-3 στην πρεμιέρα κόντρα στην Σαν Πάουλι, κέρδισε εύκολα με 3-0 στο γήπεδό της την Ουνιόν Βερολίνου. Λογικά θα πάρει τη νίκη και στο σημερινό εκτός έδρας παιχνίδι με την Χαϊντενχάιμ, η οποία ξεκίνησε με 2 ήττες, από τη Βόλφσμπουργκ με 1-3 και τη Λειψία με 2-0.

Το «διπλό» κυνηγάει και η Τσέλσι στο ματς με την Μπρέντφορντ. Πρόκειται για γειτονική «μάχη» του Λονδίνου. Η Μπρένφορντ στις 3 πρώτες αγωνιστικές έχει 2 ήττες εκτός έδρας, από την Νότιγχαμ με 3-1 και την Σάντερλαντ με 2-1 και μία νίκη με 1-0 στο γήπεδό της κατά της Άστον Βίλα.

Η Τσέλσι «κόλλησε» στο 0-0 στο γήπεδό της στην πρεμιέρα με την Κρίσταλ Πάλας, αλλά στη συνέχεια πέτυχε 2 νίκες, με 1-5 κατά της Γουέστ Χαμ και με 2-0 κόντρα στην Φούλαμ. Βρίσκεται στη 2η θέση, στο -2 από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ και μπορεί να φύγει με τους 3 βαθμούς από την έδρα της συμπολίτισσάς της.

Από την Premier League ξεχωρίσαμε και το Over στο παιχνίδι της Μπόρνμουθ με την Μπράιτον. Και οι παίζουν ανοιχτά και σκοράρουν. Στην προηγούμενη αγωνιστική η Μπόρνμουθ κέρδισε με 0-1 την Τότεναμ, σε ένα ματς όπου δημιούργησε πολλές ευκαιρίες και είχε 2 δοκάρια. Η Μπράιτον έκανε την ανατροπή στο ματς με την Μάντσεστερ Σίτι και κέρδισε με 2-1. Πάνω από 2 γκολ σημειώθηκαν και στις 4 τελευταίες αναμετρήσεις τους.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

293 (21:30) ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2 1,52

297 (22:00) ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ-ΜΠΡΑΪΤΟΝ OVER 1,60

562 (22:00) ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ-ΤΣΕΛΣΙ 2 1,82