«Διπλά» από Αγγλία και Γαλλία

Δύο στα τρία χτες για τη στήλη με τα Goal/Goal και Over από τα Κύπελλα Ευρώπης. Πέρασαν στο Europa League το Over στο ματς της Μαρσέιγ με την ΑΕΚ και το Goal/Goal στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Γουέστ Χαμ. Η τρίτη επιλογή ήταν από το Europa Conference League το Over στον αγώνα της Γκενκ με την Φερεντσβάρος, που έμεινε «κολλημένος» στο 0-0.

Επιστρέφουμε σήμερα στα πρωταθλήματα για να ποντάρουμε σε 2 «διπλά» από την Αγγλία και τη Γαλλία.

Η Τότεναμ προηγείται στην Premier League και θέλει να παραμείνει στην κορυφή. Βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και διατηρεί το αήττητο με 7 νίκες και 2 ισοπαλίες. Δύσκολα θα την σταματήσει η Κρίσταλ Πάλας η οποία προέρχεται από τη βαριά ήττα με 4-0 από την Νιούκαστλ. Με αυτό το σκορ κέρδισε πέρσι η Τότεναμ εκτός έδρας την Κρίσταλ Πάλας. Πάμε με τη φόρμα της Τότεναμ.

Στη Γαλλία η μοναδική αήττητη στο πρωτάθλημα είναι η Νις με 5 νίκες και 4 ισοπαλίες. Βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας, στο -1 από την Μονακό και στο +1 από την Παρί Σεν Ζερμέν. Μπορεί να πάρει τη νίκη στο εκτός έδρας ματς με την Κλερμόν.

Δεν είναι εύκολη η αποστολή της αφού η Κλερμόν προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη με 1-2 κόντρα στη Λυών και πιο πριν έχει έρθει ισόπαλη με 0-0 στο γήπεδό της με την Παρί Σεν Ζερμέν. Το «διπλό» όμως έχει πολύ καλή απόδοση και αξίζει το ρίσκο.

Συμπλήρωσε 4 παιχνίδια χωρίς να δεχτεί γκολ η Νις. Αν κρατήσει και σήμερα το μηδέν, μπορεί να βρει τον τρόπο να πετύχει τουλάχιστον 1 γκολ για να κερδίσει και να ανέβει, έστω και προσωρινά, στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

172 (22:00) ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΤΟΤΕΝΑΜ 2 1,77

173 (22:00) ΚΛΕΡΜΟΝ-ΝΙΣ 2 1,9