Το Champions League επιστρέφει με πολλά γκολ

Τέταρτο σερί ταμείο για τη στήλη τη Δευτέρα! Πέρασε η δυάδα με τον συνδυασμό «άσου» και Over 2,5 στο ματς της ΑΕΚ με τον Ιωνικό με απόδοση 1,82 και το Over 2,5 στο παιχνίδι Λέστερ-Τότεναμ με 1,67.

Στα παιχνίδια του Champions League στρέφεται απόψε το ενδιαφέρον. Η 3η αγωνιστική των ομίλων έχει αρκετά κρίσιμα παιχνίδια στη μάχη για την πρόκριση. Υπάρχουν μεγάλα φαβορί αλλά έχουν μικρές αποδόσεις, όπως η Μπάγερν και η Λίβερπουλ.

To 2 στα 2 έχει κάνει η Μπάγερν στον 2ο όμιλο. Κέρδισε με το ίδιο σκορ 2-0, την Ίντερ εκτός έδρας και τη Μπαρτσελόνα στο Μόναχο. Σήμερα δίνει το θεωρητικά πιο εύκολο παιχνίδι της με την Βικτόρια Πλζεν και μπορεί να ξεσπάσει. Προέρχεται από την άνετη νίκη της με 4-0 κατά της Λεβερκούζεν την Παρασκευή για το πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο ο «άσος» χαμηλά αλλά και το Over 2,5. Πάμε με 1 γκολ περισσότερο με το Over 3,5. Η Πλζεν το έφερε στην πρώτη έξοδό της στον όμιλο, στη συντριβή της με 5-1 από τη Μπαρτσελόνα.

Η Λίβερπουλ έκανε γκέλα το Σάββατο στο ματς της Premier League με την Μπράιτον. Βρέθηκε να χάνει 0-2, έκανε την ανατροπή και προηγήθηκε 3-2, αλλά στο τέλος ισοφαρίστηκε 3-3. Δεν είναι ομάδα φέτος που μπορείς να της έχεις εμπιστοσύνη ακόμα και όταν παίζει στην έδρα της.

Με γκολ στις καθυστερήσεις κέρδισε 2-1 τον Άγιαξ στην προηγούμενη αγωνιστική του Champions League. Ξέρει πολύ καλά ότι θα δώσει μάχη για την πρόκριση σε αυτόν τον όμιλο, με τη Νάπολι από την οποία έχασε στην πρεμιέρα με 4-1 και τον Άγιαξ. Δεν έχει περιθώρια για απώλειες στο αποψινό παιχνίδι με την ουραγό του ομίλου Ρέιντζερς. Ο συνδυασμός του «άσου» με το Over 2,5 ανεβάζει σε ανεκτά επίπεδα την απόδοση της Λίβερπουλ. Η Ρέιντζερς έχει ήδη 2 βαριές ήττες στο Champions League από τον Άγιαξ με 4-0 και τη Νάπολι με 0-3.

Πιθανό είναι το Over 2,5 και στο άλλο ματς του 1ου ομίλου ανάμεσα στον Άγιαξ και τη Νάπολι. Έχουν φέρει μόνο Over 2,5 μέχρι τώρα στο Champions League. Ο Άγιαξ σκοράρει με μεγάλη άνεση στο Άμστερνταμ. Η Νάπολι θα το ψάξει το γκολ και μπορεί να το βρει. Και οι 2 θα κυνηγήσουν τη νίκη, αν και η ιταλική ομάδα θα είναι μάλλον ευχαριστημένη αν φύγει με τον βαθμό, αφού ήδη βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με 6 πόντους.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

649 (19:45) ΜΠΑΓΕΡΝ-ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ OVER 3,5 1,52

709 (22:00) ΑΓΙΑΞ-ΝΑΠΟΛΙ OVER 2,5 1,54

713 (22:00) ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 1+OVER 2,5 1,45