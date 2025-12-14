«Άσος» η Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία

Η Γαλατάσαραϊ πέρασε με 4-1 από την Αντάλιασπορ χθες και επιβεβαίωσε το «2+Ov 1,5» στο 1,55. Επίσης, η Άρσεναλ επικράτησε 2-1 της Γουλβς με γκολ στις καθυστερήσεις. Ο «1+Over» είχε 1,65. Την τριάδα χάλασε το G/G στο Λεβαδειακός – Λάρισα, καθώς έληξε 3-0 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ 2 και την Α’ Αυστρίας.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. – ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Αναμέτρηση για τον Βόρειο όμιλο στη Σούπερ Λιγκ 2 με την Αναγέννηση Καρδίτσας να είναι σε απόσταση αναπνοής από τον πρωτοπόρο Ηρακλή, ενώ τα Γιάννινα βρίσκονται στην προτελευταία θέση. Σημαντική η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο «1» δίνει λιγότερο από το ψυχολογικό όριο του 1,50 και τον συνδυάζουμε με το Ov 1,5 για να ανεβάσουμε την απόδοση. Η γηπεδούχος τον επιβεβαίωσε στα 2/3 ματς ανεξαρτήτως έδρας και στα 3/4 στη βάση της. Επίσης, η φιλοξενούμενη έχασε με Ov 1,5 στις 2/3 εξορμήσεις.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Παιχνίδι για τον Νότιο όμιλο της Σούπερ Λιγκ 2 με την Ηλιούπολη να βρίσκεται στην προτελευταία θέση έχοντας εννέα βαθμούς έπειτα από 13 αγωνιστικές. Ο Πανιώνιος από την άλλη, έμεινε στο «-4» από την κορυφή μετά το χθεσινό 2-0 της πρωτοπόρου Καλαμάτας επί του Αιγάλεω. Οπότε, η νίκη αποτελεί επιτακτική ανάγκη σήμερα για να μειώσει εκ νέου τη διαφορά. Το «2» δίνει και εδώ κάτω από 1,50 και θα το συνδυάσουμε με το Un 3,5 για να ανεβάσουμε την απόδοση. Το επιβεβαίωσε η φιλοξενούμενη στις 4/5 αναμετρήσεις με τη γηπεδούχο ανεξαρτήτως έδρας. Επίσης, κέρδισε με Un 3,5 τα 7/9 ματς εντός – εκτός και τα 5/5 μακριά από τη βάση της. Επιπλέον, η Ηλιούπολη έχασε με Un 3,5 στα 3/4 μέσα – έξω και στα 7/7 στη βάση της.

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ

Η πρωτοπόρος στην Αυστρία, Σάλτσμπουργκ, είδε τη Λινζ Λασκ να περνάει με 2-1 από την Γκράτσερ χθες και να μειώνει τη διαφορά στον ένα βαθμό. Οφείλει να κερδίσει τη Βολφσμπέργκερ ώστε να φτιάξει ξανά το «+4». Μαζί της έχει την παράδοση, αφού νίκησε την νυν αντίπαλό της τις 5/6 φορές που την υποδέχτηκε. Επίσης, μετράει

5-3-1 στα τελευταία εννέα ματς στο πρωτάθλημα μέσα – έξω. Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, προέρχεται από 3/4 ήττες εντός – εκτός και δύο συνεχόμενες μακριά από το «σπίτι» της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15.00 190 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. – ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1+Ov 1,5 1,72

15.00 447 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2+Un 3,5 1,85

15.30 445 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ 1 1,78