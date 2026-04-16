«Άσος» η Μπέτις

Η Μπόντο Γκλιμτ κόλλησε στο 1-1 με τη Σάρπσμποργκ χθες και η Κρουζέιρο έχασε 2-1 από την Ουνιβερσιδάδ ντε Κατόλικα τα ξημερώματα. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τους επαναληπτικούς αγώνες για τα Γιουρόπα και Κόνφερενς Λιγκ.

ΘΕΛΤΑ – ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ

Επαναληπτικός αγώνας για τη φάση των «8» του Γιουρόπα Λιγκ με τη Φράιμπουργκ να έχει τεράστιο προβάδισμα, καθώς κέρδισε 3-0 στο πρώτο ματς. Επομένως, για να ελπίζει σε πρόκριση η Θέλτα θα πρέπει να πετύχει τουλάχιστον τρία γκολ. Συνεπώς, θα ποντάρουμε το Over. Η γηπεδούχος το έφερε στα 4/4 παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και στα 3/4 στη βάση της. Σε αυτή ήταν Over και οι 4/6 αγώνες στον τρέχον θεσμό. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, έχει 4/5 Over μέσα – έξω και 2/2 στο Γιουρόπα.

ΜΠΕΤΙΣ – ΜΠΡΑΓΚΑ

Δεύτερο παιχνίδι και εδώ για το Γιουρόπα. Στην Πορτογαλία οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες, 1-1, με την Μπέτις να παρουσιάζει καλύτερα δείγματα γραφής και θεωρούμε ότι μπορεί να πάρει την πρόκριση από την κανονική διάρκεια. Εξάλλου, κέρδισε τα 4/5 εντός έδρας ματς φέτος στον θεσμό και «τρέχει» γενικότερα σε αυτόν σερί 8-2-2! Η Μπράγκα από την άλλη, ηττήθηκε εύκολα 2-0 από την υποδεέστερη Φερεντσβάρος στον προηγούμενο γύρο, ενώ κατεβαίνει και με ορισμένες καλές απουσίες. Την περιμένει δύσκολο βράδυ στην Ισπανία.

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΜΑΪΝΤΖ

Επαναληπτικός για το Κόνφερενς Λιγκ με τη Μάιντζ να επικρατεί 2-0 στο πρώτο παιχνίδι. Η πρόκριση παραμένει όμως ανοιχτή, διότι το Στρασβούργο είναι καλή ομάδα και αρκετά υπολογίσιμη στην έδρα της. Θα πάμε στο G/G ή Over, το οποίο έφερε η γηπεδούχος στους 3/4 αγώνες εντός – εκτός και στους 10/11 στο «σπίτι» της! Σε αυτό σκόραρε στους 19/21! Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, έχει 9/11 μακριά από τη βάση της, ενώ βρήκε δίχτυα στις 8/10 εξορμήσεις της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.45 235 ΘΕΛΤΑ – ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ OVER 1,86

22.00 240 ΜΠΕΤΙΣ – ΜΠΡΑΓΚΑ 1 1,86

22.00 243 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΜΑΪΝΤΖ G/G ή OV 1,50