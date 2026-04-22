«1» dnb ο Πανσερραϊκός

Η Λούτον πέρασε με 2-0 από τη Ρόδεραμ χθες και επιβεβαίωσε το 1,73 στο «2». Η Σαουθάμπτον όμως υπέστη μεγάλο κάζο, καθώς έφερε 2-2 με την αδιάφορη Μπρίστολ Σίτι. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από τα πλέι άουτ για τη Σούπερ Λιγκ και τα ημιτελικά του Κυπέλλου Νορβηγίας.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ με το κίνητρο να είναι μονόπλευρο, αφού ο Ατρόμητος έχει διαφορά 11 βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη. Από εκείνη βγήκε ο Πανσερραϊκός μετά το μεγάλο «διπλό» στον Παναιτωλικό (3-2) το περασμένο Σάββατο. Από εκεί που θεωρούνταν υποβιβασμένος στα μέσα της σεζόν, καθώς είχε 13/14 ήττες στις αρχές Φεβρουαρίου, κρατάει τώρα στα χέρια του την παραμονή μετρώντας 4-4-1 στα τελευταία εννέα παιχνίδια! Επίσης, στην έδρα του έχασε μόνο από την ΑΕΚ (0-4) και τον Ολυμπιακό (1-2) στα έξι πιο πρόσφατα ματς. Σε αυτή έμεινε αήττητος στα 6/8 κόντρα στον Ατρόμητο, ο οποίος κάνει… αγγαρεία στα πλέι οφ. Θα ποντάρουμε τον «1» στο dnb, ώστε να πάρουμε τα χρήματά μας πίσω σε περίπτωση που η αναμέτρηση λήξει ισόπαλη.

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ – ΚΦΟΥΜ

Μονό παιχνίδι για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Νορβηγίας. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Αμφότερες οι ομάδες αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία με την Μπόντο Γκλιμτ να αποτελεί το μεγάλο όνομα του ζευγαριού. Γι’ αυτό και ο «1» δίνει 1,20. Θα ποντάρουμε να σημειώσει τουλάχιστον τρία γκολ όπως στο τελευταίο ματς που υποδέχτηκε τη νυν αντίπαλό της (3-0). Επίσης, επιβεβαίωσε το Over 2,5 στα τελευταία επτά εντός έδρας παιχνίδια της ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Μέσα σε αυτά είναι το 3-1 επί των Ίντερ και Μάντσεστερ Σίτι, καθώς και το 3-0 επί της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για το Τσάμπιονς Λιγκ! Το έπραξε σε αυτή και στα 7/10 ματς για το Κύπελλο. Τέλος, η φιλοξενούμενη δέχτηκε τουλάχιστον τρία τέρματα στις 2/3 εξορμήσεις της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.00 197 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1 DNB 1,70

19.00 209 ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ – ΚΦΟΥΜ OV 2,5 ΓΗΠ. 1,66