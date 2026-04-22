Διαπρύσιος Γεωργιάδης ξεσκεπάζει την υποκρισία ΠΑΣΟΚ

Ο σφόδρα επικριτικός ως προς τους νομικούς χειρισμούς της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου και μαχητικός στην υπεράσπιση των βουλευτών της Ν. Δημοκρατίας που ελέγχονται για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε χθες αποκάλυψη μεγάλου πολιτικού βάρους.

Υπενθύμισε την πειθαρχική δίωξη που είχε ζητήσει το ΠΑΣΟΚ εναντίον της κ. Παπανδρέου το 2014, όταν εκείνη είχε αποστείλει στη Βουλή, με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών, δικογραφία κατά του Ε. Βενιζέλου, προέδρου του κόμματος την περίοδο εκείνη, για το σκάνδαλο των υποβρυχίων. Όπως εξήγησε ο υπουργός Υγείας, ο τότε Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ είχε διατυπώσει την άποψη ότι η Εισαγγελέας δεν είχε το δικαίωμα να προβεί σε αυτή την ενέργεια και ως εκ τούτου δεν είχε αποκλείσει να ζητήσει από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ε. Κουτζαμάνη, την αναζήτηση ενδεχόμενων πειθαρχικών ευθυνών της κ. Παπανδρέου.

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση (OPEN) ο Α. Γεωργιάδης διερωτήθηκε εάν το ΠΑΣΟΚ του κ. Ε. Βενιζέλου, όταν ζητούσε την έναρξη πειθαρχικής δίωξης της κ. Παπανδρέου, διότι έστειλε φάκελο στη Βουλή κατά του κ. Βενιζέλου, «έκανε ακροδεξιό παραλήρημα», όπως κατηγορείται σήμερα ο ίδιος με παρόμοιο συλλογισμό, επειδή καταγγέλει την κυρία Εισαγγελέα.

Ο διαπρύσιος στην προάσπιση των απόψεών του υπουργός Υγείας, διατυμπανίζει σε κάθε ευκαιρία πως είναι εχθρός της υποκρισίας. Και αυτό επεδίωξε να αναδείξει με ακόμη μία δυναμική παρέμβαση που ξεπερνά τα όρια του δικού του κόμματος. Από τη στιγμή που η Βουλή παρέλαβε τη δεύτερη δόση του φακέλου ΟΠΕΚΕΠΕ με τους δεκατρείς ελεγχόμενους Νεοδημοκράτες, ο Αδ. Γεωργιάδης βγήκε μπροστά δυναμικά, για την υπεράσπιση τους. Κατήγγειλε τη διαρροή περί της επερχόμενης δικογραφίας από το περασμένο φθινόπωρο, τελικά την τμηματική της αποστολή και δεν δίστασε να αναφερθεί στην επιχειρούμενη κατά αυτόν τον τρόπο ομηρεία της πολιτικής ζωής.

Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν αποτελεί, πλέον, είδηση ότι οι επισημάνσεις του ενοχλούν. Ιδίως όταν αυτά που λέει εκφράζουν τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Πολλές φορές το κόμμα, αλλά κι η παράταξη επιζητούν από τα κυβερνητικά στελέχη να μην αφήνουν ανυπεράσπιστους τους βουλευτές. Ο Γεωργιάδης δεν έχασε λεπτό από τη στιγμή που κτύπησε η κρίση ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν δίστασε να αγκαλιάσει τους ελεγχόμενους βουλευτές σχολιάζοντας το περιεχόμενο των δικογραφιών και το ανυπόστατο των κατηγοριών. Δεν έχει σταματήσει να εκτιμά ότι θα καταπέσουν στο δικαστήριο.

Λάτρης της ρητορικής διαθέτει βαθύτατο πολιτικό ένστικτο. Κάνει πολιτική με τα πάντα. Επόμενο ήταν να μην κιοτέψει και σε αυτή την περίπτωση. Και με το θάρρος που τον διακρίνει, προσέδωσε κουράγιο στη φοβική συνήθως κυβέρνηση. Είναι λαοφιλής, λατρεύεται από τους ακραιφνείς «Αδωνικούς» ψηφοφόρους και προφανώς έχει και επικριτές. Κυρίως από αντίπαλους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι του χρεώνουν «ακροδεξιά» ρητορική, πασπαλισμένη με «τραμπισμό». Οι εσωκομματικοί ανταγωνιστές τού καταλογίζουν λάθη στην προσπάθεια του να είναι ο ταχύτερος στην αντίδραση, αλλά δεν βρίσκουν κακή κουβέντα για την τόλμη του να βγάζει «τα κάστανα από τη φωτιά» και για τη βοήθεια προς όλους σε κάθε δύσκολη στιγμή.

Ο Πρωθυπουργός με συνετό λόγο φάνηκε δηκτικός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου. Κάποιοι σχολίασαν, πως αυτά που θέλει να πει ο Μητσοτάκης αυτή την περίοδο, ακούγονται στα τηλεοπτικά παράθυρα από τον υπουργό Υγείας.

Δεν μπορεί κανείς να ξέρει μύχιες σκέψεις του Πρωθυπουργού.

Αυτό που μπορεί να παρατηρήσει είναι ότι τουλάχιστον αυτή τη φορά ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν πήρε κάρτα αποκλεισμού από τον δημόσιο σχολιασμό…