Αντιπολίτευση για τα κρακεράκια

Τελικά το κρακεράκι αναδείχθηκε σε σύμβολο αντίστασης στη χούντα Κούλη. Ο Άδωνις θέλει να το φάει και αυτό αντιστέκεται. Παλεύει για όλους μας. Έτσι, απολύτως δικαιολογημένα η Ζωή θέλει να καταγράψει αυτή τη σκηνή ώστε να περάσει στην Ιστορία. Της το επιβάλλει η επαναστατική της συνείδηση. Κάπως έτσι πέφτουν οι χούντες. Ίσως το κρακεράκι να αποτελέσει για τις νέες γενιές ό,τι το σφυροδρέπανο για τις παλιότερες.

Προφανώς η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς. Η Ζωή κάνει το παιχνίδι της, απευθύνεται στο κοινό της και η υπόλοιπη αντιπολίτευση παρακολουθεί, αδιάφορη, την παράστασή της. Νομίζει η αντιπολίτευση πως έτσι η Ζωή φθείρει την κυβέρνηση. Όμως από αυτές τις επικοινωνιακές κόντρες κερδισμένοι βγαίνουν μόνο δύο: η χούντα Κουλή και η Ζωή. Θα μπορούσα να προσθέσω και τη βιομηχανία που παράγει το κρακεράκι.

Εδώ και πολύ καιρό η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει αντιληφθεί πως με τέτοιες συμπεριφορές κερδίζει πόντους από όλο το αντισυστημικό στρατόπεδο. Δεν την ενδιαφέρει καθόλου το γεγονός πως ταυτόχρονα κερδίζει πόντους και η κυβέρνηση. Δεν είναι αυτή η στόχευσή της. Θέλει απλώς να διευρύνει τα όρια του αντισυστημικού χώρου ώστε να έχει μεγαλύτερο δυνητικό ακροατήριο.

Συγχρόνως, και αυτό έχει τη σημασία του, επιδιώκει να περιορίσει τον αντιπολιτευτικό συστημικό χώρο, ώστε να συρρικνωθεί και η δύναμη των κομμάτων, κυρίως του ΠΑΣΟΚ, που επιχειρούν να αλιεύσουν ψηφοφόρους από αυτόν. Ή να εξωθήσει τη συστημική αντιπολίτευση σε αντισυστημικές συμπεριφορές, όπως έχει συμβεί πολλάκις με την τραγωδία των Τεμπών. Σε αυτή την περίπτωση ο πολίτης θα προτιμήσει το γνήσιο από την απομίμηση. Αυτό είναι κανόνας.

Έτσι, όσοι υποτιμούν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την αντιμετωπίζουν απαξιωτικά, ενδεχομένως να εκπλαγούν όταν τη δουν στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τις δεύτερες εκλογές, όπως είχε επισημάνει από τη στήλη του, εδώ στο Liberal.Gr, ο Ανάλγητος, πριν από τρεις μέρες. Στην αρχή της πολιτικής της σταδιοδρομίας στις αντιδράσεις της έβγαινε ο χαρακτήρας της. Στη συνέχεια όμως, όταν αντιλήφθηκε πως με αυτή τη συμπεριφορά δημιουργεί και αποκτά κοινό, την καλλιεργεί συστηματικά. Νομίζω δηλαδή πως δεν προέκυψε ο καβγάς με τον Άδωνι. Τον επιδίωξε και αν δεν ήταν το κρακεράκι θα έβρισκε κάποιον άλλο λόγο. Λίγο μετά θέλησε να μαλώσει έξω από την Βουλή και με τον Βορίδη, αλλά αυτός την προσπέρασε.

Να μην λησμονούμε πως στις πρώτες εκλογές του 2023 το κόμμα της δεν κατόρθωσε να μπει στη βουλή και το πέτυχε στις δεύτερες εκλογές, ελέω μικρότερης συμμετοχής. Και σήμερα φλερτάρει με ένα διψήφιο ποσοστό. Το να μαλώνει με όλους, αρέσει, εκ του αποτελέσματος.

Τελικά η Ζωή ματαίως υπερασπίστηκε το κρακεράκι. Η χούντα Κούλη το κατάπιε. Τουλάχιστον η σχετική σκηνή μπήκε στο άλμπουμ του αντιχουντικού αγώνα και ο Άδωνις, είμαι σίγουρος, πως θα μοιράζει κρακεράκια στους διαδηλωτές του ΠΑΜΕ και του ΑΝΤΑΡΣΥΑ έξω από τα νοσοκομεία.