ΗΠΑ: Επιβράδυνση-ρεκόρ στην άνοδο των ενοικίων – Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020

Σε τροχιά εξομάλυνσης εισέρχεται η αμερικανική αγορά ακινήτων, με τον ρυθμό αύξησης των ενοικίων να καταγράφει τη σημαντικότερη επιβράδυνση των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Zillow, το τυπικό μηνιαίο μίσθωμα διαμορφώθηκε τον Μάρτιο στα 1.910 δολάρια, σημειώνοντας ετήσια άνοδο της τάξης του 1,8% — η χαμηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2020.

Η προσφορά ανακόπτει το ράλι των τιμών

Η αποκλιμάκωση αποδίδεται κυρίως στη σταδιακή ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Όπως επισημαίνει η Kara Ng, ανώτερη οικονομολόγος της Zillow, η εκρηκτική άνοδος της μεταπανδημικής περιόδου δίνει τη θέση της σε μια πιο συγκρατημένη αγορά. Η είσοδος νέων ακινήτων στο απόθεμα, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, έχει αποδυναμώσει την τιμολογιακή ισχύ των ιδιοκτητών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιμέρους κατηγορίες:

Όσον αφορά στις μονοκατοικίες, η άνοδος περιορίστηκε στο 2,5%, ο βραδύτερος ρυθμός από το 2015, ενώ στις πολυκατοικίες τα ενοίκια διαμορφώθηκαν στα 1.757 δολάρια (+1,3% ετησίως).

Παράλληλα, υπάρχουν και γεωγραφικές αποκλίσεις καθώς σε πόλεις όπως το Όστιν του Τέξας, οι τιμές υποχώρησαν κατά 2,3%, ενώ ανάλογη πτωτική τάση (-1,6%) παρατηρήθηκε στην Τάμπα και το Σαν Αντόνιο.

Η πρόκληση της προσιτής κατοικίας παραμένει

Παρά τη θετική τάση επιβράδυνσης, το κόστος στέγασης εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς καθώς το μέσο νοικοκυριό δαπανά πλέον το 26,5% του εισοδήματός του για ενοίκιο.

Επιπλέον, το χάσμα σε σύγκριση με την προ πανδημίας εποχή παραμένει χαώδες. Για την άνετη κάλυψη ενός τυπικού μισθώματος, απαιτείται πλέον ετήσιο εισόδημα τουλάχιστον 76.400 δολαρίων, ποσό αυξημένο κατά 35% σε σχέση με το 2020.

Παρόλο που οι μισθοί αυξήθηκαν ταχύτερα από τα ενοίκια τον περασμένο Μάρτιο, η σωρευτική άνοδος των τιμών στις μονοκατοικίες αγγίζει το 45% την τελευταία τετραετία, διατηρώντας το ζήτημα της προσιτής στέγης ψηλά στην οικονομική ατζέντα.