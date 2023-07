Το πρώτο τρίμηνο του 2023, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ μειώθηκαν κατά -0,7% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2022, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 0,9%. Πρόκειται για τη δεύτερη τριμηνιαία μείωση των τιμών των κατοικιών στη σειρά, μετά τη μείωση κατά -1,4% το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

🏘️💰 When comparing Q1 2023 with 2010, EU house prices increased most in:

🇪🇪Estonia (+200%)

🇭🇺Hungary (+180%)



Largest decreases:

🇬🇷Greece (-14%)

🇮🇹 Italy (-9%)



For rents, highest increases:

🇪🇪Estonia (+212%)



Only decrease in 🇬🇷Greece (-22%)



👉https://t.co/X97xQwaCPM pic.twitter.com/6BfT6KjXDf