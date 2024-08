Τζίνα Ρόουλαντς: Πέθανε η ηθοποιός και σύζυγος του Τζον Κασσαβέτη

Τιμημένη τρεις φορές με βραβείο Emmy και δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ για την ενσάρκωση ισχυρών γυναικών στο αστυνομικό δράμα «Gloria» και «Μια γυναίκα εξομολογείται», η ηθοποιός Τζίνα Ρόουλαντς απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών. Πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που ξεκίνησε στο θέατρο και την τηλεόραση τη δεκαετία του 1950 και περιελάμβανε βραβευμένους ρόλους σε ταινίες που σκηνοθέτησε ο πρώτος της σύζυγος, ο ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης Τζον Κασσαβέτης.

Gena Rowlands, the award-winning actress known for her acclaimed roles in "A Woman Under the Influence," "Gloria," and "The Notebook," has died at 94. https://t.co/DCED9t0rZs pic.twitter.com/QbODWIm5z6 — ABC News (@ABC) August 15, 2024

Σύμφωνα με το Reuters, τον Ιούνιο 2024, ο γιος της Ρόουλαντς, Νικ Κασσαβέτης, έκανε γνωστό ότι εκείνη έπασχε από Αλτσχάιμερ, όπως ο χαρακτήρας που είχε υποδυθεί στην ταινία «The Notebook» του 2004. «Βρίσκεται σε πλήρη άνοια. Και είναι τόσο τρελό – το ζήσαμε, το έπαιξε», είχε δηλώσει στο Entertainment Weekly ο γιος της, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει την ταινία.

Η Ρόουλαντς και ο Κασσαβέτης ήταν το χρυσό ζευγάρι των ανεξάρτητων ταινιών στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1970 και του '80. Ο Κασσαβέτης ήταν πρωτοπόρος στο cinema verite και η Ρόουλαντς ήταν η μούσα του.

«Ο ανεξάρτητος κινηματογράφος υπήρχε πριν από τον Κασσαβέτη, αλλά ο Κασσαβέτης, συνεργαζόμενος με τη Ρόουλαντς, κατάφερε να κάνει έναν ανεξάρτητο κινηματογράφο που δανείστηκε από το Χόλιγουντ - όχι σε πλοκή ή στυλ, αλλά σε υποκριτική δύναμη», έγραφε το New Yorker το 2016.

John Cassavetes and Gena Rowlands. pic.twitter.com/ydJUEQLTan — Juan Ferrer (@JuanFerrerVila) August 15, 2024

Η ψηλή, ξανθιά ηθοποιός γύρισε 10 ταινίες με τον Κασσαβέτη πριν από το θάνατό του το 1989, μεταξύ των οποίων το ψυχολογικό δράμα «Opening Night» (1977), το συζυγικό έπος «Faces» (1968) και το «Love Streams» του 1984, στο οποίο υποδύθηκε την αδελφή του.

Στην ταινία «Μια γυναίκα εξομολογείται», την οποία ο Κασσαβέτης έγραψε αρχικά ως θεατρικό έργο και η οποία θεωρείται από τις καλύτερες ερμηνείες της, η Ρόουλαντς υποδύθηκε τη Μέιμπελ Λονγκέτι, μια νοικοκυρά που πάλευε με ψυχική ασθένεια. Ενώ, ως αποφασιστικός χαρακτήρας στην ταινία «Gloria» του 1980 του Κασσαβέτη, έσωσε και προστάτευσε ένα νεαρό, ορφανό αγόρι από μαφιόζους αποφασισμένους να το σκοτώσουν. Αν και δεν κέρδισε Όσκαρ για κανέναν από τους δύο ρόλους, η Ρόουλαντς έλαβε τιμητικό Όσκαρ το 2015.

RIP Gena Rowlands (1930-2024)



Gena Rowlands' performance in John Cassavetes' "A Woman Under the Influence" (1974) is one of the greatest of all time.



Long live her fame! pic.twitter.com/QxQVKZhkaB — DepressedBergman (@DannyDrinksWine) August 15, 2024

Γεννημένη στις 19 Ιουνίου το 1930 στο Γουινσκόνσιν, η Τζίνα Ρόουλαντς αφότου αποφοίτησε από το κολέγιο μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου σπούδασε δραματική τέχνη στην Αμερικανική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών και γνώρισε τον συμφοιτητή της Κασσαβέτη.

«Πάντα ήθελα να γίνω ηθοποιός – διάβαζα τόσο πολύ όταν ήμουν μικρή και μου αποκάλυψε ότι υπήρχαν και άλλα πράγματα που μπορούσα να γίνω. Μπορείς να ζήσεις πολλές ζωές και να διασκεδάσεις πολύ και να δεις πολλά πράγματα», είχε δηλώσει η Ρόουλαντς το 2016 στους New York Times.

Είχε εργαστεί στο περιφερειακό θέατρο και στην τηλεόραση πριν κάνει το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ με το «Middle of the Night» το 1956. Δύο χρόνια αργότερα απέκτησε τον πρώτο της κινηματογραφικό ρόλο στο «The High Cost of Loving» και εμφανίστηκε στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Κασσαβέτη στην ταινία «Shadows». Μεταξύ άλλων, είχε παίξει στη δραματική ταινία «Another Woman» του Γούντυ Άλλεν το 1988, και στην τηλεόραση μετά τον θάνατο του Κασσαβέτη. Βρήκε νέο κοινό όταν επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη το 2004 ως η μεγαλύτερη εκδοχή του χαρακτήρα της ηθοποιού Ρέιτσελ ΜακΆνταμς στην ταινία «Το Ημερολόγιο» («The Notebook»).

Είχε κερδίσει Emmy καλύτερης ηθοποιού για το «The Betty Ford Story» (1987) και το δράμα «Face of a Stranger (1992) και πήρε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας σε μίνι σειρά ή ταινία για το «Hysterical Blindness» (2002).

Η ηθοποιός Τζίνα Ρόουλαντς και ο ηθοποιός Μπο Μπρίτζες κρατούν τα βραβεία Emmy για την καλύτερη ηθοποιό και τον καλύτερο ηθοποιό μίνι σειράς ή ειδικής σειράς κατά τη διάρκεια της 44ης ετήσιας απονομής των βραβείων Emmy στην Πασαντίνα, Καλιφόρνια, στις 30 Αυγούστου 1992. Η Ρόουλαντς έλαβε το Emmy για το «Face Of A Stranger» και ο Μπρίτζες για το «Without Warning»: Η ιστορία του Τζέιμς Μπρέιντι». (AP Photo/Douglas C. Pizac, File)

Ήταν παντρεμένη με τον Τζον Κασσαβέτη από το 1954 μέχρι το θάνατό του, και είχαν αποκτήσει τρία παιδιά. Το 2012, παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Ρόμπερτ Φόρεστ.

«Είναι μια δύσκολη ζωή, αλλά ήταν τόσο συναρπαστική και υπέροχη γιατί έκανες αυτό που πραγματικά ήθελες να κάνεις», είχε πει για την υποκριτική και τη δημιουργία ανεξάρτητων ταινιών.