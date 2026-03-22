Θεατρικό έργο για τον Ιωάννη Καποδίστρια από το θέατρο Ελλήνων Γενεύης

Το θεατρικό έργο «Ιωάννης Καποδίστριας δόξα και μοναξιά» της Ιωάννας Παπανδροπούλου Μπερτού ανεβάζει το θέατρο Ελλήνων Γενεύης από μαθητές της Πέμπτης Δημοτικού του 1ου Καποδιστριακού Δημοτικού Σχολείου Σαλαμίνας, την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, στις 6 μ.μ.

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο, αποτέλεσμα έρευνας και δραματουργικής επεξεργασίας πάνω σε ιστορικές πηγές, το οποίο γράφτηκε επ' ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, όπως αναφέρει το θέατρο Ελλήνων Γενεύης σε ανακοίνωσή του. Στόχος της συγγραφέως, καθηγήτριας του Πανεπιστημίου της Γενεύης κι επίτιμης διδάκτορος του Πανεπιστημίου Πατρών, ήταν να αναδείξει το ρόλο του Καποδίστρια στην ευρωπαϊκή διπλωματία του 19ου αιώνα, την δράση του για την ανεξαρτησία και την διαρκή ουδετερότητα της Ελβετίας, καθώς και την αποτελεσματική συμβολή του στον Αγώνα των Ελλήνων κατά του οθωμανικού ζυγού και την μετέπειτα ίδρυση του ελληνικού κράτους. Παρουσιάστηκε ήδη εννιά φορές, στην Ελβετία (Γενεύη, Λωζάννη, Φριβούργο) και έξι στην Ελλάδα (Κέρκυρα, Πάτρα, Αθήνα).

Το έργο εκδόθηκε και σε βιβλίο στην Ελβετία και στην Ελλάδα, με σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάδοση του περιεχομένου του. Το βιβλίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί: στην διδασκαλία της ιστορικής περιόδου του, σε θεατρικές παραστάσεις διδακτικού περιεχομένου και στην εκμάθηση της ελληνικής ή γαλλικής γλώσσας, καθώς το κείμενο είναι στις δύο γλώσσες, αριστερά στην ελληνική δεξιά στην γαλλική με απόλυτη αντιστοιχία (ήδη χρησιμοποιήθηκε στην Γενεύη για αυτό τον σκοπό).

Το Θέατρο Ελλήνων Γενεύης ιδρύθηκε το 1994 από τον επαγγελματία ηθοποιό, μαθητή του Κάρολου Κουν, Γιώργο Σταγκάκη, ο οποίος επί σειρά ετών δίδαξε, και σκηνοθέτησε τα περισσότερα έργα και εκδηλώσεις. Στα 32 χρόνια από την ίδρυσή του, ο θίασος έχει στο ενεργητικό του πέντε τραγωδίες, επτά θεατρικά έργα του σύγχρονου ρεπερτορίου, και εννέα ποιητικές μουσικο-θεατρικές βραδιές.

Μέσα από τις δραστηριότητες της ομάδας, προβάλλεται η ελληνική γλώσσα, ιστορία, λογοτεχνία και κυρίως η ελληνική θεατρική παράδοση, ενώ είναι μια γέφυρα που συνδέει τον απόδημο Ελληνισμό με την χώρα και τον πολιτισμό του.