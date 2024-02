Ένωση Κριτικών Λονδίνου

Τη ζωή δίπλα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς και την καθημερινότητα του διοικητή του στρατοπέδου σκιαγραφεί η ταινία του Βρετανού Τζόναθαν Γκλέιζερ με τίτλο «Ζώνη ενδιαφέροντος» (The Zone of Interest) η οποία ανακηρύχθηκε Ταινία της Χρονιάς από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου του Λονδίνου (London Film Critics' Circle).

Η ταινία απέσπασε επίσης το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για τον Τζόναθαν Γκλέιζερ, και διακρίθηκε για τη μίξη της μουσικής και του ήχου στην 44η τελετή απονομής των βραβείων της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου του Λονδίνου.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, του διοικητή του Άουσβιτς, Ρούντολφ Ες, ο Γερμανός ηθοποιός Κρίστιαν Φρίντελ, στο ρόλο της συζύγου του, η Σάντρα Χούλερ.

Τιμημένη με το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, η ταινία «Ζώνη Ενδιαφέροντος» αναφέρεται μεν στο Ολοκαύτωμα των Εβραίων δίχως να το παρουσιάζει. Υπονοείται μέσω του ήχου ενώ το στρατόπεδο μόλις που διακρίνεται ψηλά από το φράκτη της οικίας των Ες. Με το λεπτό όριο του φράκτη να αποτελεί το σύνορο μεταξύ ζωής και θανάτου.

Ηθοποιός της χρονιάς για το ρόλο της στην ταινία «Poor Things» του Γ. Λάνθιμου ανεδείχθη η Έμμα Στόουν. Η δραματική ταινία του Άντριου Χέιγκ «All Of Us Strangers» κέρδισε το βραβείο Attenborough Βρετανικής/Ιρλανδικής Ταινία της χρονιάς, με τον πρωταγωνιστή Άντριου Σκοτ να αναδεικνύεται ως Ηθοποιός της Χρονιάς και ο συμπρωταγωνιστής του Πολ Μέσκαλ να ανακηρύσσεται Βρετανός/Ιρλανδός Ερμηνευτής για το σύνολο του έργου του το 2023.

Το Βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου απέσπασε η Ντα Βάιν Τζόι Ράντολφ για την ερμηνεία της στο δράμα «The Holdovers (Τα παιδιά του χειμώνα)» του Αλεξάντερ Πέιν, ο Τσαρλς Μέλτον κέρδισε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «May December».

