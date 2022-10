Στη Βουλή των Λόρδων νομοθετική πράξη για τις συλλογές των μουσείων

Νέα διάσταση αποκτά το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, με τη δημιουργία του σώματος Parthenon Project από πρώην μέλος της βρετανικής κυβέρνησης και τη νομοθετική πράξη που περιορίζει τα μουσεία από τη διάθεση αντικειμένων των συλλογών τους – η νομοθετική πράξη θα συζητηθεί σήμερα στη Βουλή των Λόρδων, αν και η Λιζ Τρας έχει τονίσει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει το νόμο. Από την πλευρά του, το Βρετανικό Μουσείο επαναλαμβάνει ότι γίνεται λόγος μόνο για δανεισμό των Γλυπτών στην Ελλάδα, αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του BBC. Ενώ, κυβέρνηση και Βρετανικό Μουσείο αποποιούνται μεταξύ τους ποιος έχει την κυριότητα για μια τέτοια απόφαση. Όπως τονίζει το BBC,το Βρετανικό Μουσείο έλεγε πάντα ότι μόνο η κυβέρνηση μπορεί να αποφασίσει για τη μοίρα τους, αν και η κυβέρνηση λέει ότι «οι συλλογές είναι θέμα των διαχειριστών».

Δίχως να έχει δοθεί σαφή απάντηση από ποιον εν τέλει εξαρτάται τυχόν απόφαση επιστροφής, ο πρώην υφυπουργός Πολιτισμού (2010-2016) των Συντηρητικών, Έντι Βέιζι θεωρεί ότι «η συμφωνία πρέπει να γίνει» με τον ισχυρότερο λόγο ότι τα Γλυπτά «ανήκουν δικαιωματικά στην Ελλάδα». Ο ίδιος, προεδρεύει του συμβουλευτικού σώματος Parthenon Project, που σχεδιάζει να κάνει εκστρατεία για μια συμφωνία «Win-Win», λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επαναπατρισμός των Γλυπτών υποστηρίζεται και από την πλειοψηφία των Βρετανών, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση που έγινε για λογιαριασμό του Parthenon Project και κοινοποιήθηκε στο BBC: το 54% τάσσεται υπέρ της επιστροφής, το 16% υπέρ της παραμονής τους στο Βρετανικό Μουσείο.

