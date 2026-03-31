Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Τελευταίο αντίο σήμερα στη μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια Μαρινέλλα, ο θάνατος της οποίας σφράγισε μια ολόκληρη εποχή στο ελληνικό τραγούδι.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».