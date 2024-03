Σικελία: Το αρχαιοελληνικό άγαλμα του Τελαμώνα επέστρεψε στην Κοιλάδα των Ναών

Ένα γιγαντιαίο, αρχαιοελληνικό άγαλμα ηλικίας περίπου 2.500 ετών αποκαταστάθηκε και επέστρεψε στην Κοιλάδα των Ναών της Σικελίας, έναν αρχαιολογικό χώρο που ο ποιητής Πίνδαρος είχε αποκαλέσει κάποτε «την ωραιότερη πόλη των θνητών».

Το άγαλμα, ύψους 8 μέτρων, εικονίζει τον Τελαμώνα και κάποτε στήριζε τον δωρικό ναό του Δία, σε μια περιοχή που οι ιστορικοί τέχνης θεωρούν ότι είναι η σημαντικότερη στον κόσμο όσον αφορά την αρχαιοελληνική τέχνη, εκτός της ίδιας της Ελλάδας.

Behold the Giant Telamon of Agrigento, Sicily! 🇮🇹 This colossal Atlas statue, once supporting the Temple of Zeus, stands as a mighty guardian in the Valley of Temples. A masterpiece of ruins whispering tales of glory and grandeur. #TempleOfZeus #Agrigento #Sicily #AncientWonders pic.twitter.com/eIW6OlJz9x