Πρωτοχρονιάτικο γκαλά με Μότσαρτ και Στράους

Εορταστικές μελωδίες συνοδεύουν αυτές τις ημέρες τις δραστηριότητές μας, τις ευχές που ανταλλάσσουμε μεταξύ μας, τον απολογισμό της χρονιάς. Καθώς το 2022 διανύει τις τελευταίες του ημέρες, στις ευχές συμπληρώνεται και εκείνη για «καλή χρονιά», αντίστοιχες και οι μελωδίες που ηχούν προμηνύοντας το νέο έτος. Σε αρκετά μουσικά κομμάτια γίνεται λόγος για καλή και ευτυχισμένη χρονιά, αρκετά δε τραγούδια και ύμνοι έχουν αναπόσπαστα ταυτιστεί με τις γιορτινές ημέρες.

Το Πρωτοχρονιάτικο γκαλά με μιούζικαλ του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και η συναυλία με έργα του Μότσαρτ και Βιεννέζικα Βαλς από την Ορχήστρα Μότσαρτ της Βιέννης, στο Christmas Theater, μας παροτρύνουν να υποδεχτούμε μουσικά το 2023. Το εορταστικό πνεύμα των ημερών διαρκεί και λίγο αργότερα, οπότε και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα δώσει γκαλά όπερας στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Πρωτοχρονιάτικο γκαλά με μιούζικαλ - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ορισμένα από τα ωραιότερα μιούζικαλ που άφησαν εποχή στο Μπρόντγουεϋ της Νέας Υόρκης και στο Ουέστ Εντ του Λονδίνου περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του πρωτοχρονιάτικου γκαλά που θα δώσει στις 29 και 30 Δεκεμβρίου (20.30) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης»), η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό την διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου.

Από συναυλία στην Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών / (c) Akriviadis

Πρόκειται για γνωστά αποσπάσματα από την «Ωραία μου κυρία» του Φρέντερικ Λόουε και τη «Μελωδία της ευτυχίας» του Ρίτσαρντ Ρότζερς, από το «Kiss Μe Kate» του Κόουλ Πόρτερ και το «West Side Story» του Λέοναρντ Μπερνστάιν, αλλά και κοσμοαγάπητα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από τις δημοφιλείς ορχηστρικές συνθέσεις «A Christmas Festival» και «Belle of the Ball» του Λίροϋ Άντερσον καθώς και από το περίφημο εμβατήριο «Pomp and Circumstance March No. 1» του Έντουαρντ Έλγκαρ.

Τους στίχους αυτών θα ερμηνεύσουν η Μυρσίνη Μαργαρίτη (υψίφωνος), η Νάντια Κοντογεώργη (μεσόφωνος, 30/12), η Βάσια Ζαχαροπούλου (υψίφωνος, 29/12), ο Γιάννης Καλύβας (τενόρος) και ο Γιώργος Παπαδημητρίου (βαθύφωνος). Τα εισιτήρια για το γκαλά της 30ης Δεκεμβρίου έχουν εξαντληθεί.

Ορχήστρα Μότσαρτ της Βιέννης - Christmas Theater

Στην Βιέννη του 18ου αιώνα θα «ταξιδέψουν» όσοι παρευρεθούν στη συναυλία που θα δώσει (2 Ιανουαρίου 2023) η Ορχήστρα Μότσαρτ της Βιέννης στο Christmas Theater. Τόσο για το πρόγραμμα της συναυλίας, που περιλαμβάνει ορισμένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα έργα του Μότσαρτ και των Στράους, όσο και για τα διάσημα κοστούμια της Ορχήστρας με τα οποία είναι ντυμένοι οι μουσικοί. Πρόκειται για τα αυθεντικά της εποχής κατά την οποία έζησε και μεγαλούργησε ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Εκτός από τα κοστούμια εποχής, οι μουσικοί φορούν και αντίστοιχες, περούκες εποχής.

Από την Ορχήστρα Μότσαρτ της Βιέννης. Πηγή: Christmas Theater

Το πρόγραμμα της συναυλίας ξεκινά με έργα του Αυστριακού συνθέτη και συνεχίζεται με τα πασίγνωστα βαλς και τις πόλκες της οικογένειας των Στράους παρασέρνοντάς μας στον ρομαντισμό της τότε εποχής. Μεταξύ άλλων, «O Ωραίος Γαλάζιος Δούναβης», το «Αυτοκρατορικό Βαλς», η «Εισαγωγή της Νυχτερίδας», το «Εμβατήριο Radetzky». Επί σκηνής, με την ορχήστρα, σοπράνο από την Όπερα της Βιέννης θα ερμηνεύσουν γνωστές και αγαπημένες άριες.

Όσο για την Ορχήστρα Μότσαρτ της Βιέννης, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μουσικά σύνολα της Αυστρίας, ανάμεσα σε άλλα διακρίνεται για τη μουσική της ποιότητα. Δίνει συναυλίες στις μεγαλύτερες και διασημότερες αίθουσες συναυλιών της Βιέννης, όπως στο Golden Hall της Musikverein, στο Wiener Konzerthaus και στο Great Hall του Hofburg (Αυτοκρατορικό ανάκτορο).

Γκαλά όπερας - Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Την εορτινή πρωτοχρονιάτικη ατμόσφαιρα παρατείνει το γκαλά όπερας το οποίο θα δώσει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (Κεντρική Σκηνή), στις 10 Ιανουαρίου 2023 (20.30), υπό την μουσική διεύθυνση του Ρωμανού Παπάζογλου και με τη συμμετοχή των λυρικών καλλιτεχνών Παναγιώτας Πολυζωίδου (υψίφωνος), Αντώνη Κορωναίου (τενόρος) και Δημήτρη Πακσόγλου (τενόρος).

Θα ερμηνεύσουν άριες, ντουέτα και ορχηστρικά αποσπάσματα από όπερες και οπερέτες των Τζοακίνο Ροσσίνι, Γκαετάνο Ντονιτσέτι, Σαρλ Γκουνό, Πιέτρο Μασκάνι, Τζουζέπε Βέρντι, Ζoρζ Μπιζέ, Φραντς φον Σουπέ, Γιόχαν Στράους του νεότερου, και Φραντς Λέχαρ.

Πληροφορίες

*Πρωτοχρονιάτικο γκαλά με μιούζικαλ - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 115 21 Αθήνα, 210 7282333, www.megaron.gr

*Ορχήστρα Μότσαρτ της Βιέννης - Christmas Theater, Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου, Λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι 111 46, 211 7701700, www.viva.gr & www.ct.gr

*Γκαλά όπερας - Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς 185 35, 210 4143310

Κεντρική φωτογραφία: Από την Ορχήστρα Μότσαρτ της Βιέννης. Πηγή: Christmas Theater