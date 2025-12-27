Προτάσεις για βιβλία, μουσικές και ταινίες από τον Ομπάμα. Κάτι θα βρείτε για το 2026

Μαζί με τις αποφάσεις για την καινούρια χρονιά, οι οποίες μπορεί να αφορούν αλλαγή πλεύσης σε επάγγελμα ή σπουδές, αναζήτηση νέας εργασίας, αποφάσεις συναισθηματικής φύσεως, απώλεια κιλών, μείωση του άγχους, πράγματα και θαύματα για τον εαυτό μας ή δώρα από εμάς για εμάς, υπάρχουν και οι ετήσιες λίστες του Μπαράκ Ομπάμα.

Τα περίφημα «New Year’s resolutions», στα ελληνικά οι αποφάσεις για την καινούρια χρονιά, είναι οι υποσχέσεις που δίνει κάποιος στον εαυτό του στην αρχή του νέου έτους για να αλλάξει ή να βελτιώσει κάτι στη ζωή του -συνήθως μια συνήθεια, μια στάση ή έναν στόχο. Ή και όλα. Στην περίπτωση του Μπαράκ Ομπάμα τα πράγματα είναι πιο απλά.

Καθώς το 2025 φτάνει στο τέλος του ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει την παράδοση που ξεκίνησε στα χρόνια της θητείας του στον Λευκό Οίκο. Μοιράζεται τις ετήσιες λίστες με τα αγαπημένα βιβλία, ταινίες και μουσική που ο ίδιος ξεχώρισε. Αυτό έκανε και φέτος με τα βιβλία, τις ταινίες και τραγούδια που του έκαναν «κλικ» το 2025. Μέσα από αυτές τις λίστες ο Ομπάμα ελπίζει και πιστεύει ότι καθένας και η καθεμία θα βρει κάτι καινούριο να απολαύσει.

Εννοείται ότι δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε βιβλιοσκώληκες ή σε σινεφίλ, αλλά σε όλους όσοι θέλουν να ξοδέψουν όμορφα και ποιοτικά τον ελεύθερο τους χρόνο. Τις ομολογουμένως ενδιαφέρουσες και πλούσιες προτάσεις του τις υπογράφει ως Μπαράκ Ομπάμα, πατέρας, σύζυγος, πρόεδρος, πολίτης.

Τα αγαπημένα βιβλία του Μπαράκ Ομπάμα για το 2025 (που ελπίζει να διαβάσετε το 2026)

«Paper Girl», Beth Macy

«Flashlight», Susan Choi

«We the People», Jill Lepore

«The Wilderness», Angela Flournoy

«There is No Place for Us», Brian Goldstone

«North Sun», Ethan Rutherford

«1929», Andrew Ross Sorkin

«The Loneliness of Sonia and Sunny», Kiran Desai

«Dead and Alive», Zadie Smith

«What We Can Know» , Ian McEwan

Και προφανώς το βιβλίο της συζύγου του Μισέλ-το οποίο δεν θα μπορούσε να παραλείψει για κανένα λόγο- «The Look» της Μισέλ Ομπάμα.

Υπενθύμιση για τα αγαπημένα βιβλία του περασμένου καλοκαιριού, που εξακολουθούν να «παίζουν» ως προτάσεις ανάγνωσης μέσα στο 2026:

«Mark Twain», Ron Chernow

«The Book of Records», Madeleine Thien

«King of Ashes». S.A. Cosby

«Rosarita» ,Anita Desai

«Audition», Katie Kitamura

«The Buffalo Hunter Hunter», Stephen Graham Jones

«Abundance», Ezra Klein & Derek Thompson

«A Marriage at Sea», Sophie Elmhirst

«Who is Government?», Michael Lewis

«The Sirens’ Call», Chris Hayes

Αγαπημένες ταινίες του Μπαράκ

Μια μάχη μετά την άλλη

Αμαρτωλοί

Ένα απλό ατύχημα

Hamnet

Συναισθηματική Αξία

Καμία άλλη επιλογή

The Secret Agent

Όνειρα Τρένων

Τζέι Κέλι

Καλή τύχη

Όργουελ: 2+2=5

Τα αγαπημένα τραγούδια του Μπαράκ