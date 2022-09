Ποιος είναι ο καλλιτέχνης που διακρίθηκε στην Art Athina

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε στο Ζάππειο μία από τις πιο επιτυχημένες διοργανώσεις της αθηναϊκής φουάρ. Η Art Athina έγινε πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες – ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή η προσέλευση – και στέγασε, εκτός από τα κοσμαγάπητα ονόματα, τα ταλέντα που αναμένεται να κυριαρχήσουν στην εγχώρια αγορά. Για πρώτη φορά στη μακρά ιστορία του θεσμού, θεσπίστηκε βραβείο νέου καλλιτέχνη, μια διάκριση που αποτελεί πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης. Για τον σκοπό αυτό η Art Athina συνεργάστηκε με το MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, ένα από τα πέντε Μουσεία του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus).

Νικητής αναδείχτηκε ο Γιώργος Γεροντίδης που εκπροσωπείται από τη zina athanassiadou gallery. Γεννημένος στην Αθήνα το 1987, ο Γεροντίδης σπούδασε στη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Θεσσαλονίκη και στη Σχολή Καλών Τεχνών ERSEP Plastic Arts στη Λιλ της Γαλλίας. Aπό το 2021 παρακολουθεί το Δ.Π.Μ.Σ. «Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα» στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η πρώτη του ατομική έκθεση «A Poor Man's Something» παρουσιάστηκε στη γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου το 2017 στη Θεσσαλονίκη σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Μαρίνας Αθανασιάδου. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και προγράμματα φιλοξενίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής: Coffins Of Black Coffins Of Luck Ieana Tounta art center (2019), THE EQUILIBRISTS, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, Ελλάδα, διοργάνωση Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ και New Museum, Νέα Υόρκη, Μουσείο Μπενάκη σε επιμέλεια Gary Carrion-Murayari και Helga Christoffersen με τον Massimiliano Gioni (2016), Island of Absurd, Staedtische Gallery,Bremen Germany (2015), Biennale:4 of contemporary art State Museum of Contemporary Art Thessaloniki Greece (2014) Art Laguna, Arsenale of Venice Italy, σε επιμέλεια Igor Zanti (2013).

Βάσει του νεοσύστατου θεσμού, δυνατότητα υποψηφιότητας για το βραβείο είχαν εικαστικοί έως 45 ετών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και προτείνονται από την γκαλερί που τους εκπροσωπεί, όπου έχουν πραγματοποιήσει μία τουλάχιστον ατομική έκθεση. Η δουλειά του Γιώργου Γεροντίδη κρίθηκε από πενταμελή επιτροπή που απετέλεσαν οι: Χριστόφορος Μαρίνος, Επιμελητής εκθέσεων και δράσεων του ΟΠΑΝΔΑ, Θούλη Μισιρλόγλουαν. Διευθύντρια MOMus, Γιάννης Μπόλης, Προϊστάμενος Τμήματος Σύγχρονης Γλυπτικής, MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, Ειρήνη Οράτη, Καλλιτεχνική Διευθύντρια Ιδρύματος Κωστοπούλου, Σταμάτης Σχιζάκης, Επιμελητής, Τομέας Φωτογραφίας και Νέων Μέσων, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ).