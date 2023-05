Πέθανε ο ηθοποιός Γιάννης Ρώτας, αδερφός του Στάθη Ψάλτη

Την τελευταία του πνοή άφησε ο ηθοποιός Γιάννης Ρώτας, αδερφός του Στάθη Ψάλτη. Την είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Μόλις πληροφορήθηκαμε από το Γηροκομείο Αθηνών, όπου πριν λίγα χρόνια είχαμε μεταφέρει με ενέργειες του ΤΑΣΕΗ τον προσφιλή μας συνάδελφο και αδελφό του Στάθη Ψάλτη, Γιάννη Ρώτα, ότι έφυγε ξαφνικά από την ζωή. Ο συμπαθής μας φίλος, ταλαιπωρημένος μετά τον θάνατο του Στάθη, έζησε τα τελευταία χρόνια στο Γηροκομείο Αθηνών όπου τον πρόσεχαν ιδιαίτερα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Γιάννη», αναφέρει, στην ανάρτησή του, ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ανάμεσα στις ταινίες που είχε παίξει ήταν «Ένας αλλά... λέων: Best of the best» (1988), «Και ο πρώτος ματάκιας» (1982), «Μάντεψε τι κάνω... τα βράδια» (1984), «Ξενοδοχείο Καστρί» (1988), «Ο μεγάλος παραμυθάς» (1988), «Ο πρωτάρης μπάτσος και η τροτέζα» (1989), «Το ξένο είναι πιο γλυκό» (1981), «Τρελλός είμαι ότι θέλω κάνω!..» (1985), «Ψηλός λιγνός και ψεύταρος» (1985).