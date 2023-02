Πέθανε ο Ισπανός σκηνοθέτης Κάρλος Σάουρα

Θεμελιωτής κινηματογραφιστής στην ιστορία του ισπανικού κινηματογράφου, ο Κάρλος Σάουρα «έφυγε» από την ζωή την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 91 ετών. Με τις ταινίες του άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην ιστορία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, σκηνοθετούσε κυρίως δραματικές ταινίες που αφορούσαν στην ανθρώπινη φύση, στις συναισθηματικές σχέσεις και τους οικογενειακούς δεσμούς.

Τον θάνατό του γνωστοποίησε η Ισπανική Ακαδημία Κινηματογράφου, με ανάρτησή της στο Twitter.

Γεννημένος στις 4 Ιανουαρίου 1932, ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος και φωτογράφος Κάρλος Σάουρα υπήρξε δημιουργός ορισμένων από τις πιο κλασικές ταινίες του ισπανικού κινηματογράφου, όπως το «Κυνήγι», «Η Άννα και οι Λύκοι», «Θρέψε Κοράκια», «Κάρμεν».

Ακολουθεί απόσπασμα από την ταινία «Κάρμεν»:

Ο Κάρλος Σάουρα δεν απείχε από τον κινηματογράφο ακόμη και μέχρι το τέλος της ζωής του, από τα πόστα του σκηνοθέτη αλλά και του φωτογράφου.

Μεταξύ άλλων, ήταν υποψήφιος για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας το 1979 για την ταινία «Η μαμά γίνεται 100», ενώ, το 1991 είχε κερδίσει το βραβείο «Γκόγια» σκηνοθεσίας για την ταινία «Ω! Καρμέλα».

Αύριο, Σάββατο, επρόκειτο να παραλάβει βραβείο Γκόγια για το σύνολο του έργου του, με τον πρόεδρος της Ακαδημίας να σημειώνει ότι το βραβείο είναι απολύτως δικαιολογημένο «για την εκτενή και άκρως προσωπική δημιουργική του προσφορά στην ιστορία του ισπανικού κινηματογράφου από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 έως σήμερα».

🎥🕊 #AFPArchives🗃 - Acclaimed Spanish director Carlos Saura, who hit the global spotlight in the 1960s with his critiques of Franco's dictatorship, died today at the age of 91.

📸 #AFP pictures by @BonaventureLio and Michel Gangne.@AFPphoto pic.twitter.com/66rb6ECf9r