Πέθανε ο Andy Rourke, ο μπασίστας των «The Smiths» (vid)

«Εξαιρετικά ταλαντούχος μουσικός» ο Andy Rourke, ο μπασίστας των «The Smiths», «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 59 ετών, ηττημένος από καρκίνο στο πάγκρεας. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Johnny Marr, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Andy Rourke μετά από μια μακρά ασθένεια με καρκίνο στο πάγκρεας.

Ο Andy θα μείνει στη μνήμη μας ως μια ευγενική και όμορφη ψυχή από όσους τον γνώρισαν και ως έναν εξαιρετικά ταλαντούχο μουσικό από τους λάτρεις της μουσικής».

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο The Guardian, ο Andy Rourke έπαιξε στον κλασικό κατάλογο των Smiths, συμπεριλαμβανομένων επιτυχιών όπως το «This Charming Man» και το «There Is a Light That Never Goes Out» – και τα δύο κλασικά παραδείγματα του συχνά τολμηρού μελωδικού του στυλ – καθώς και σόλο τραγούδια για τον frontman Morrissey μετά τη διάλυση του γκρουπ.

Έπαιξε επίσης στο supergroup Freebass με δύο άλλους διάσημους μουσικούς από το Μάντσεστερ, τους Peter Hook των New Order και τον Mani των Stone Roses, και ηχογράφησε με τους Sinead O'Connor, τους Pretenders, τον Ian Brown και, στο γκρουπ DARK, την τραγουδίστρια των Cranberries, Dolores. Ο' Riordan.

The Smiths

Στο Μάντσεστερ το 1982 δημιουργήθηκε το αγγλικό ροκ συγκρότημα The Smiths. Βασισμένο στο δίδυμο του Morrissey (φωνητικά) και του Τζόνυ Μαρρ (κιθάρα), που συνεργάζονταν στην σύνθεση των τραγουδιών με τον Morrissey να γράφει στίχους και τον Μαρρ μουσική, στο συγκρότημα ήταν μέλη και οι Andy Rourke (μπάσσο) και Michael Joyce (ντραμς).

Οι κριτικοί έχουν αποκαλέσει τους Smiths ως ένα από τα πιο σημαντικά πανκ συγκροτήματα που βγήκαν από την ανεξάρτητη Βρετανική μουσική σκηνή τη δεκαετία του 1980.