Πέθανε η Βρετανίδα ηθοποιός Ολίβια Χάσεϊ - Είχε υποδυθεί την Ιουλιέτα και την Παναγία

Τιμημένη με Χρυσή Σφαίρα, η Βρετανίδα ηθοποιός, Ολίβια Χάσεϊ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, την Παρασκευή (27/12). «Η Ολίβια ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, η ζεστασιά, η σοφία και η καλοσύνη του οποίου επηρέασαν τη ζωή όλων εκείνων που τη γνώρισαν», όπως ανέφερε η οικογένειά της σε μια ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η αποθανούσα είχε τιμηθεί με Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης ηθοποιού για την ερμηνεία της στον ρόλο της έφηβης Ιουλιέτας στην ταινία «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Φράνκο Τζεφιρέλι το 1968. Γεννημένη στο Μπουένος Άιρες, η Ολίβια Χάσεϊ ήταν 15 ετών όταν μαζί με τον παρτενέρ της Λέοναρντ Γουάιτινγκ, 16 ετών τότε, ενσάρκωσαν τους Ρωμαίο και Ιουλιέτα, αντίστοιχα, στην τιμημένη με Όσκαρ, κινηματογραφική προσαρμογή της τραγωδίας του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Αργότερα, η Ολίβια Χάσεϊ θα εμφανιστεί, μεταξύ άλλων, στην ταινία τρόμου «Black Christmas»(ελληνικός τίτλος: «Τρόμος στο Παρθεναγωγείο») το 1974 και στο «Έγκλημα στον Νείλο», στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου της Άγκαθα Κρίστι το 1978. Τη θυμόμαστε και ως την μητέρα του Χριστού στην τηλεοπτική σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» του Φράνκο Τζεφιρέλι.

i first saw Jesus of Nazareth as a child and Olivia Hussey’s performance as Mary has stayed with me all this time. May she rest in eternal peace with our Lord pic.twitter.com/n3F3WQUOxS